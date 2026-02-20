Voici la plus belle plage du monde
La plateforme de voyage TripAdvisor est connue pour ses avis clients. Nulle part ailleurs les utilisateurs ne trouvent autant d’évaluations et de récits d’expériences pour planifier leur prochain voyage.
Ces avis servent également à la plateforme pour élire chaque année les 24 plus belles plages du monde. Mais alors, quel littoral a le plus impressionné les globe-trotters cette fois-ci?
Un coin de paradis préservé et privatif
Le vainqueur est l’Isla de la Pasión (l'île de la Passion en français) au Mexique. Cette petite île privée située au nord de Cozumel est réputée pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise cristallines et son ambiance détendue. Le plaisir y est cependant exclusif: l’accès au site est régulé par des prestataires privés de bateaux et des beach clubs.
Une traversée coûte environ 10 dollars (7,50 francs), tandis que les forfaits tout compris des beach clubs, incluant transats, toilettes, boissons et buffets, sont disponibles pour environ 70 dollars (55 francs).
L'Europe n'est pas en reste
La situation est différente sur la plage d’Elafonissi, à Crète (Grèce), qui se classe deuxième sur 24 dans ce classement. Elle est mondialement célèbre pour son sable unique, souvent rosé, formé de coquillages broyés.
Son accès est en principe gratuit. Les visiteurs doivent cependant payer pour le parking (environ 4,50 francs par jour) et, le cas échéant, pour l’utilisation de transats et de parasols.
Outre la plage d’Elafonissi, dix autres plages européennes ont réussi à se hisser dans le top 24. Voici le classement complet:
- Isla de la Pasión, Mexique
- Plage d’Elafonissi, Grèce
- Lagune de Balos, Grèce
- Eagle Beach, Aruba
- Plage de Falésia, Portugal
- Banana Beach, Thaïlande
- La Jolla Cove, Californie
- Plage de La Pelosa, Italie
- Manly Beach, Australie
- Boulders Beach penguin colony, Afrique du Sud
- Plage de Falassarna, Grèce
- Playa de Muro, Majorque
- Tobacco Bay Beach, Bermudes
- Plage de Paleokastritsa, Grèce
- Kite Beach, Emirats arabes unis
- Kelingking Beach, Indonésie
- Clearwater Beach, Floride
- Spiaggia dei Conigli, Italie
- Bondi Beach, Australie
- Playa de Maspalomas, Espagne
- Poipu Beach Park, Hawaï
- Plage de Palombaggia, France
- Ipanema Beach, Brésil
- Spiaggia La Cinta, Italie
