Du sable blanc et un peu d'ombre grâce aux palmiers: la plage de l'île privée Isla de la Pasión au Mexique est considérée comme la plus belle du monde par les utilisateurs de TripAdvisor. Image: Copyright : xSteidix via imago-im

Voici la plus belle plage du monde

TripAdvisor a dévoilé son classement annuel des plus belles plages du monde. Entre Europe et tropiques, un endroit bien particulier sort du lot.

Dorothea Meadows / t-online

Plus de «International»

Un article de

La plateforme de voyage TripAdvisor est connue pour ses avis clients. Nulle part ailleurs les utilisateurs ne trouvent autant d’évaluations et de récits d’expériences pour planifier leur prochain voyage.

Ces avis servent également à la plateforme pour élire chaque année les 24 plus belles plages du monde. Mais alors, quel littoral a le plus impressionné les globe-trotters cette fois-ci?

Un coin de paradis préservé et privatif

Le vainqueur est l’Isla de la Pasión (l'île de la Passion en français) au Mexique. Cette petite île privée située au nord de Cozumel est réputée pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise cristallines et son ambiance détendue. Le plaisir y est cependant exclusif: l’accès au site est régulé par des prestataires privés de bateaux et des beach clubs.

carte: watson

Une traversée coûte environ 10 dollars (7,50 francs), tandis que les forfaits tout compris des beach clubs, incluant transats, toilettes, boissons et buffets, sont disponibles pour environ 70 dollars (55 francs).

L'Europe n'est pas en reste

La situation est différente sur la plage d’Elafonissi, à Crète (Grèce), qui se classe deuxième sur 24 dans ce classement. Elle est mondialement célèbre pour son sable unique, souvent rosé, formé de coquillages broyés.

Son accès est en principe gratuit. Les visiteurs doivent cependant payer pour le parking (environ 4,50 francs par jour) et, le cas échéant, pour l’utilisation de transats et de parasols.

La plage d'Elafonissi, au sud-ouest de la Crète. Le sable y est connu pour ses reflets roses. Image: Imago

Outre la plage d’Elafonissi, dix autres plages européennes ont réussi à se hisser dans le top 24. Voici le classement complet:

Isla de la Pasión, Mexique Plage d’Elafonissi, Grèce Lagune de Balos, Grèce Eagle Beach, Aruba Plage de Falésia, Portugal Banana Beach, Thaïlande La Jolla Cove, Californie Plage de La Pelosa, Italie Manly Beach, Australie Boulders Beach penguin colony, Afrique du Sud Plage de Falassarna, Grèce Playa de Muro, Majorque Tobacco Bay Beach, Bermudes Plage de Paleokastritsa, Grèce Kite Beach, Emirats arabes unis Kelingking Beach, Indonésie Clearwater Beach, Floride Spiaggia dei Conigli, Italie Bondi Beach, Australie Playa de Maspalomas, Espagne Poipu Beach Park, Hawaï Plage de Palombaggia, France Ipanema Beach, Brésil Spiaggia La Cinta, Italie

Sources utilisées: