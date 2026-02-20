en partie ensoleillé
Vous partez en vacances? Voici la plus belle plage du monde

Du sable blanc et un peu d&#039;ombre grâce aux palmiers: la plage de l&#039;île privée Isla Pasion au Mexique est considérée comme la plus belle du monde par les utilisateurs de TripAdvisor.
TripAdvisor a dévoilé son classement annuel des plus belles plages du monde. Entre Europe et tropiques, un endroit bien particulier sort du lot.
20.02.2026, 16:5720.02.2026, 16:57
Dorothea Meadows / t-online
Un article de
t-online

La plateforme de voyage TripAdvisor est connue pour ses avis clients. Nulle part ailleurs les utilisateurs ne trouvent autant d’évaluations et de récits d’expériences pour planifier leur prochain voyage.

Ces avis servent également à la plateforme pour élire chaque année les 24 plus belles plages du monde. Mais alors, quel littoral a le plus impressionné les globe-trotters cette fois-ci?

Un coin de paradis préservé et privatif

Le vainqueur est l’Isla de la Pasión (l'île de la Passion en français) au Mexique. Cette petite île privée située au nord de Cozumel est réputée pour ses plages de sable blanc, ses eaux turquoise cristallines et son ambiance détendue. Le plaisir y est cependant exclusif: l’accès au site est régulé par des prestataires privés de bateaux et des beach clubs.

Isla de la Pasión.
carte: watson

Une traversée coûte environ 10 dollars (7,50 francs), tandis que les forfaits tout compris des beach clubs, incluant transats, toilettes, boissons et buffets, sont disponibles pour environ 70 dollars (55 francs).

L'Europe n'est pas en reste

La situation est différente sur la plage d’Elafonissi, à Crète (Grèce), qui se classe deuxième sur 24 dans ce classement. Elle est mondialement célèbre pour son sable unique, souvent rosé, formé de coquillages broyés.

On a trouvé les plus belles plages pour 2026

Son accès est en principe gratuit. Les visiteurs doivent cependant payer pour le parking (environ 4,50 francs par jour) et, le cas échéant, pour l’utilisation de transats et de parasols.

La plage d&#039;Elafonissi, au sud-ouest de la Crète. Le sable y est connu pour ses reflets roses.
La plage d'Elafonissi, au sud-ouest de la Crète. Le sable y est connu pour ses reflets roses.Image: Imago

Outre la plage d’Elafonissi, dix autres plages européennes ont réussi à se hisser dans le top 24. Voici le classement complet:

  1. Isla de la Pasión, Mexique
  2. Plage d’Elafonissi, Grèce
  3. Lagune de Balos, Grèce
  4. Eagle Beach, Aruba
  5. Plage de Falésia, Portugal
  6. Banana Beach, Thaïlande
  7. La Jolla Cove, Californie
  8. Plage de La Pelosa, Italie
  9. Manly Beach, Australie
  10. Boulders Beach penguin colony, Afrique du Sud
  11. Plage de Falassarna, Grèce
  12. Playa de Muro, Majorque
  13. Tobacco Bay Beach, Bermudes
  14. Plage de Paleokastritsa, Grèce
  15. Kite Beach, Emirats arabes unis
  16. Kelingking Beach, Indonésie
  17. Clearwater Beach, Floride
  18. Spiaggia dei Conigli, Italie
  19. Bondi Beach, Australie
  20. Playa de Maspalomas, Espagne
  21. Poipu Beach Park, Hawaï
  22. Plage de Palombaggia, France
  23. Ipanema Beach, Brésil
  24. Spiaggia La Cinta, Italie

Sources utilisées:

Thèmes
