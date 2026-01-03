Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis

beau temps
International
Venezuela

Maduro et son épouse capturés et inculpés aux États-Unis

Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse Cilia Flores ont été inculpés à New York pour trafic de drogue et narco-terrorisme, a annoncé la ministre américaine de la Justice.
03.01.2026, 14:3203.01.2026, 15:59

Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été inculpés à New York, a annoncé sur X la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi.

Maduro est accusé de «complot de narco-terrorisme, complot d'importation de cocaïne, possession de mitrailleuses et d'explosifs, ainsi que complot en vue d'utiliser des mitrailleuses et des explosifs contre les États-Unis», a précisé la ministre.

Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro

L'administration Trump a déclaré samedi que le dirigeant vénézuélien qu'elle a annoncé avoir exfiltré de son pays, Nicolas Maduro, et son épouse feraient face «à toute la rigueur de la justice américaine» dans le cadre de poursuites pour trafic de drogue et terrorisme.

La ministre de la Justice Pamela Bondi a expliqué sur X que Maduro et son épouse, dont on ignore où ils se trouvent, «feraient bientôt face à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain, devant des tribunaux américains». (tib/ats)

