Nicolás Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis
Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été inculpés à New York, a annoncé sur X la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi.
Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess…— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026
Maduro est accusé de «complot de narco-terrorisme, complot d'importation de cocaïne, possession de mitrailleuses et d'explosifs, ainsi que complot en vue d'utiliser des mitrailleuses et des explosifs contre les États-Unis», a précisé la ministre.
L'administration Trump a déclaré samedi que le dirigeant vénézuélien qu'elle a annoncé avoir exfiltré de son pays, Nicolas Maduro, et son épouse feraient face «à toute la rigueur de la justice américaine» dans le cadre de poursuites pour trafic de drogue et terrorisme.
La ministre de la Justice Pamela Bondi a expliqué sur X que Maduro et son épouse, dont on ignore où ils se trouvent, «feraient bientôt face à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain, devant des tribunaux américains». (tib/ats)