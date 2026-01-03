Trump annonce la capture de Maduro après de violentes explosions
De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont eu lieu vers 02h00 (07h00 suisses) samedi à Caracas, a constaté un journaliste de l'AFP.
Sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles sans qu'il soit possible de localiser précisément le lieu de ces explosions qui semblent avoir eu lieu dans le sud et l'est de la capitale vénézuelienne. Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 02h15.
#Breaking: The United States just launched a full scale attack on Venezuela from Air and Sea, report of hundreds of Toma Hawk Cruise Missiles striking dozens of targets in downtown Caracas. pic.twitter.com/IM0FYiCUVb— ICOF (@ICOF__) January 3, 2026
Ces déflagrations surviennent alors que le président américain Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro étaient «comptés».
Dans une déclaration samedi, Trump a affirmé que les États-Unis avaient mené «une attaque à grande échelle» et que Maduro, accompagné de son épouse, avait été «capturé et exfiltré» du Venezuela.
STATEMENT FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/nHDqtsqRFh— Karoline Leavitt (@PressSec) January 3, 2026
La vice-présidente a déclaré à la télévision ignorer où se trouve le président Maduro.
Le Venezuela accuse «d'avoir frappé des zones résidentielles»
Le ministre vénézuélien de la Défense a accusé, dans un discours enregistré sur les réseaux sociaux samedi à l'aube, l'armée américaine d'avoir «frappé des zones résidentielles» lors de son attaque du Venezuela, promettant également un déploiement massif de tous les moyens militaires du pays.
«Les forces envahisseuses (...) ont profané notre sol (...) allant jusqu'à frapper, au moyen de missiles et de roquettes tirés depuis leurs hélicoptères de combat, des zones résidentielles de population civile», a déclaré le général Vladimir Padrino Lopez, indiquant être de «train de recueillir les informations relatives aux blessés et aux morts».
Il a aussi promis «le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques, système d'armes pour la défense intégrale».
La Colombie déploie des militaires à sa frontière
Le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé samedi avoir ordonné le déploiement de militaires à la frontière avec le Venezuela, après les attaques aériennes menées par les Etats-Unis sur son voisin.
Petro a qualifié ces bombardements d'«agression contre la souveraineté» de l'Amérique latine et affirmé qu'elles entraîneraient une crise humanitaire.
Maduro s'était montré confiant lors d'une interview diffusée jeudi:
Donald Trump accuse Nicolas Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète. (tib/afp)