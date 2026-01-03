Le président américain affirme avoir «capturé et exfiltré» le président vénézuélien Nicolas Maduro. Keystone

Trump annonce la capture de Maduro après de violentes explosions

De puissantes déflagrations ont retenti vers 02h00 samedi à Caracas, alors que Donald Trump a annoncé que le président vénézuélien Nicolas Maduro avait été «capturé et exfiltré» dans le cadre d’une «attaque à grande échelle» des États-Unis contre le Venezuela.

De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont eu lieu vers 02h00 (07h00 suisses) samedi à Caracas, a constaté un journaliste de l'AFP.

Sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles sans qu'il soit possible de localiser précisément le lieu de ces explosions qui semblent avoir eu lieu dans le sud et l'est de la capitale vénézuelienne. Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 02h15.

Ces déflagrations surviennent alors que le président américain Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro étaient «comptés».

Dans une déclaration samedi, Trump a affirmé que les États-Unis avaient mené «une attaque à grande échelle» et que Maduro, accompagné de son épouse, avait été «capturé et exfiltré» du Venezuela.

La vice-présidente a déclaré à la télévision ignorer où se trouve le président Maduro.



Le Venezuela accuse «d'avoir frappé des zones résidentielles»

Le ministre vénézuélien de la Défense a accusé, dans un discours enregistré sur les réseaux sociaux samedi à l'aube, l'armée américaine d'avoir «frappé des zones résidentielles» lors de son attaque du Venezuela, promettant également un déploiement massif de tous les moyens militaires du pays.

«Les forces envahisseuses (...) ont profané notre sol (...) allant jusqu'à frapper, au moyen de missiles et de roquettes tirés depuis leurs hélicoptères de combat, des zones résidentielles de population civile», a déclaré le général Vladimir Padrino Lopez, indiquant être de «train de recueillir les informations relatives aux blessés et aux morts».

Il a aussi promis «le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques, système d'armes pour la défense intégrale».

La Colombie déploie des militaires à sa frontière

Le président colombien, Gustavo Petro, a annoncé samedi avoir ordonné le déploiement de militaires à la frontière avec le Venezuela, après les attaques aériennes menées par les Etats-Unis sur son voisin.

Petro a qualifié ces bombardements d'«agression contre la souveraineté» de l'Amérique latine et affirmé qu'elles entraîneraient une crise humanitaire.

Maduro s'était montré confiant lors d'une interview diffusée jeudi:

«Le système de défense nationale a garanti et garantit l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance de tous nos territoires»

Donald Trump accuse Nicolas Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète. (tib/afp)