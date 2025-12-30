en partie ensoleillé-2°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

Trump: vers une première frappe terrestre au Venezuela

President Donald Trump speaks during a news conference with Israel&#039;s Prime Minister Benjamin Netanyahu at Mar-a-Lago, Monday, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) Trump Neta ...
Donald Trump agite depuis plusieurs semaines la menace de frappes terrestres visant des cartels.Keystone

Les Etats-Unis auraient mené une première frappe terrestre au Venezuela

Selon Donald Trump, les Etats-Unis ont détruit un quai utilisé pour le narcotrafic au Venezuela. Il s'agirait de la première opération américaine au sol depuis le début de la campagne américaine contre les cartels.
30.12.2025, 06:5130.12.2025, 06:51

Donald Trump a confirmé lundi que les Etats-Unis avaient détruit un quai utilisé par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela. Il s'agit d'une possible première frappe terrestre depuis le début de la campagne militaire américaine contre le trafic de drogue en Amérique latine.

Les Etats-Unis exercent une forte pression sur Caracas depuis des mois, cherchant à pousser au départ le président Nicolas Maduro, accusé par Washington d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Ils ont mené de nombreuses frappes contre des embarcations de trafiquants présumés, faisant plus de 100 morts dans les Caraïbes et le Pacifique. Jusqu'à présent, l'administration américaine n'a pas apporté de preuves démontrant que les embarcations visées transportaient effectivement de la drogue.

Comment les Vénézuéliens «s'évadent» pour oublier la menace américaine

Donald Trump agite depuis plusieurs semaines la menace de frappes terrestres visant des cartels de la drogue en Amérique latine, mais aucune attaque n'a été confirmée à ce jour.

Un important dispositif militaire dans les Caraïbes

«Il y a eu une grande explosion sur la zone de mise à quai où ils chargent les bateaux de drogue. (...) Nous avons donc frappé tous les bateaux et maintenant nous frappons la zone, (...) et ça n'est plus là», a déclaré lundi le président américain depuis sa résidence Mar-a-Lago, où il a reçu le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Il n'a pas révélé le lieu de cette frappe, précisant simplement qu'elle s'était produite «sur le rivage». Il a également refusé de dire qui, de l'armée ou de la CIA, avait mené cette opération. Le président républicain était interrogé par des journalistes après une allusion à une telle frappe dans un entretien diffusé vendredi.

Venezuela: l'«acte de piraterie» de Trump fait craindre une escalade

Dans une interview radio avec le milliardaire John Catsimatidis, l'un de ses soutiens, Donald Trump avait affirmé que les Etats-Unis avaient frappé une «grande installation» servant selon lui à la production de bateaux utilisés pour le narcotrafic.

epa12611982 US businessman and radio talk show host John Catsimatidis (R) attends St. Patricks Cathedral in New York, New York, USA, 25 December 2025. The traditional Midnight Mass at the historic ca ...
John CatsimatidisKeystone

«Il y a deux nuits, nous l'avons détruite. Donc nous les avons frappés très durement», avait-il assuré. Ni le Pentagone, ni la Maison Blanche n'avaient confirmé ces propos. De son côté, le gouvernement vénézuélien n'a fait aucun commentaire officiel sur une telle frappe.

Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes et imposé au Venezuela un blocus visant des pétroliers sous sanctions.Nicolas Maduro dément les accusations américaines, et assure que les Etats-Unis cherchent à le renverser pour s'emparer du pétrole vénézuélien, principale ressource du pays. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le «gardien des secrets» de Poutine est mort
Deux anciens proches collaborateurs de Vladimir Poutine sont décédés dans des conditions troublantes. Iouri Sadovenko et Stanislav Orlov occupaient encore récemment des fonctions importantes.
Deux nouveaux décès aux circonstances encore inexpliquées ont été signalés dans l’entourage du président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes occupaient auparavant des rôles centraux au sein des pouvoirs politique et militaire.
L’article