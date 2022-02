Il y a tout juste une semaine, watson prenait contact avec deux Suisses , Marc Raymond Wilkins et Dirk Lustig, actuellement établis à Kiev, en Ukraine. Tous deux refusaient catégoriquement de quitter le pays. En tenant compte des tensions actuelles, est-ce que c'est toujours le cas? Que se passe-t-il vraiment à Kiev en ce moment? Comment vivent-ils humainement ce conflit? La réponse en vidéo. 👇

Des Suisses en Ukraine: «Je suis encore plus déterminé à rester!»

En Ukraine, la tension est à son comble depuis que le président russe, Vladimir Poutine, a reconnu l'indépendance des républiques séparatistes. Des Suisses sont en Ukraine. Comment vivent-ils ce conflit? Ils témoignent à chaud (et en vidéo).

