Guerre en Ukraine: Clope au bec, il déplace une mine de ses propres mains

Les histoires de citoyens ukrainiens déterminés à défendre leurs pays continuent de circuler en ligne. La dernière en date? Cet homme qui déplace tranquillement une mine à mains nues.

Entre ces soldats ukrainiens qui envoient balader un navire russe et cette femme qui crie sur un soldat russe, les histoires d'Ukrainiens déterminés à défendre leur pays se multiplient en ligne.

L'une des dernières en date provient de Berdyansk, une ville portuaire du sud-est de l'Ukraine. La vidéo, qui a fait le tour du web, montre un citoyen ukrainien, cigarette à la bouche, déplaçant une mine au péril de sa vie.

Selon le média indépendant ukrainien, The New Voice of Ukraine, cela aurait permis d'ouvrir la voie aux militaires ukrainiens.👇