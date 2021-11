Huit personnes âgées de 14 à 27 ans ont été tuées et des dizaines ont été blessées au festival de Houston vendredi dans une bousculade vers la scène peu après 21 heures, alors que Scott se produisait.

Plus de «International»

Le rappeur Travis Scott a déclaré qu'il était «dévasté» et qu'il s'efforcerait de «guérir et de soutenir» les familles dans le besoin après la mort de huit personnes à son festival de musique Astroworld.

Les plus partagés

Les plus commentés

Une rixe sanglante au Flon à Lausanne à cause d'un compte Snapchat

Les plus lus

Considéré pro-LGBT, le lauréat du Goncourt est critiqué au Sénégal

Lauréat du Prix Goncourt 2021 avec son roman La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr est au centre d'une vive polémique dans son pays, le Sénégal. Il est accusé de faire «l'apologie de l'homosexualité».

Du président Macky Sall à la star Youssou Ndour, les Sénégalais n'ont pas caché leur fierté après le titre de Prix Goncourt 2021 décroché par Mohamed Mbougar Sarr avec son roman «La plus secrète mémoire des hommes». Cette fierté ressentie et affichée après le sacre de ce jeune de 31 ans, pur produit de l'école sénégalaise, n'a duré que le temps d'une rose. En quelques jours, Mohamed Mbougar Sarr est passé du statut de héros à celui de paria. Curieusement, dans son pays, la chute de la cote de popularité de l'écrivain a été provoquée par un tweet enthousiaste et militant de la présidente d'Amnesty International France.