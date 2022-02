Vidéo: watson

Vidéo

Boris Johnson et le «Partygate» moqués dans une parodie

Si vous avez suivi les déboires du premier ministre britannique Boris Johnson depuis le début du «Partygate» (alors que le reste du pays était sous le coup d'un confinement strict), vous apprécierez cet hommage sur fond de... Beastie Boys.

Le média britannique Joe a créé ce montage à partir de différents discours du premier ministre Boris Johnson afin de recréer la cultissime chanson «(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)» du groupe new-yorkais Beastie Boys.

Ce montage fait référence au scandale du «Partygate», où BoJo a dû faire son mea culpa à la suite de révélations sur divers pots de départ, garden parties et fêtes de Noël ou d'anniversaire organisés entre 2020 et 2021, alors que le reste du Royaume-Uni était en plein confinement.

Suite à ces révélations, des protestations ont eu lieu devant le 10 Downing Street à Londres, lieu de résidence du premier ministre. Un des manifestants était d'ailleurs devenu viral en diffusant la même chanson sur haut-parleur.

On peut dire que lorsqu'il s'agit de se moquer de leurs dirigeants, les Britanniques ne manquent jamais d'imagination (et d'humour). Comme sur cette vidéo ci-dessous où des manifestants déguisés font la fête devant les grilles du parlement.

Vidéo: watson