Il échappe de peu à un morceau de béton tombé du ciel😱

Un homme a échappé de peu à des blessures graves, voire à la mort, après qu'un morceau de béton soit tombé d'un toit à Izmir en Turquie. Les vents violents seraient à l'origine de cette chute.

Quatre personnes, dont un ressortissant étranger, ont été tuées et au moins 19 ont été blessées à Istanbul, lundi, alors que des vents extrêmes se sont abattus sur la plus grande ville de Turquie et ses régions environnantes, a indiqué le bureau du gouverneur.

Ces intempéries ont provoqué le renversement d'au moins deux camions, bloquant la circulation sur une autoroute très fréquentée d'Istanbul. Les vents ont fait tomber des bâtiments et soulevé des plaques de béton des toits et des murs.