Un alligator se ballade peinard dans un quartier de Floride

Un alligator se balade peinard dans un quartier de Floride

Dans une vidéo postée par le bureau d'un shérif de Floride, on voit un reptile de près de 3 mètres de long déambuler tranquillement dans un quartier résidentiel.

En Floride, ce n'est pas des lapins qu'on trouve dans les jardins, mais des alligators. Récemment, le bureau du shérif du comté de Sarasota a posté cette vidéo d'un alligator de près de 3 mètres de long en train de visiter un quartier résidentiel. Le reptile marchait en direction du lac d'où vraisemblablement il venait. Il est retourné dans son habitat avant que les garde-faunes arrivent sur les lieux. Les incidents incluant des alligators ou des crocodiles sont fréquents dans cet Etat.

Longtemps, l'extrémité sud de la Floride s'est limitée à une vaste zone marécageuse, qui était alors le paradis des alligators et des crocodiles. Les «Crocodiles américains» peuvent atteindre sept mètres de long; il s'agit de l'une des plus espèces de crocodiles les plus imposantes de la planète.

Chassés sans répit pour la qualité de leur peau, les crocodiles américains ont longtemps été menacés d'extinction. En 1979, l'espèce devient protégée sur tout le territoire américain, avant que la législation ne s'assouplisse un peu dix ans plus tard et n'autorise, dans certains cas exceptionnels, la chasse de ces reptiles géants, notamment si leurs nuisances deviennent trop importantes.

On estime aujourd'hui leur population à près de 20 000 spécimens, en Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud.

