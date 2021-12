L'homme a été aussitôt exfiltré puis interpellé par la police. L'entourage d'Eric Zemmour a indiqué, dans la soirée, qu'il souffrait d'une blessure au poignet et s'était vu prescrire neuf jours d'interruption temporaire de travail (ITT).

Confiées à la Sûreté départementale, les investigations portent notamment sur des violences contre des militants de SOS Racisme présents lors de la première réunion publique de la campagne présidentielle de Zemmour et sur l'empoignade du candidat par un individu avant son entrée en scène.

Pensant avoir oublié son billet de loterie, il gagne un double jackpot!

Un homme qui ne se souvenait plus s’il avait déjà acheté un billet de loterie avec les numéros de son choix en a acheté un second et a remporté deux gros lots avec la combinaison gagnante.

Un habitant de Caroline du Nord, aux Etats-Unis, n'était pas sûr d'avoir acheté un billet pour le tirage de la loterie, alors il a rempli le formulaire en ligne. Résultats des courses: il touche le jackpot... à deux reprises!