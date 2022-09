Vidéo: watson

Voici «The Queue», la file d'attente à Londres vue du ciel

Seize kilomètres de long, parfois jusqu'à 20 heures d'attente pour certains et 750 000 personnes. Voici à quoi ressemble, de haut, cette immense file d'attente qui s'est faite dans le plus grand flegme britannique.

Elle s'est terminée à 7h30 ce lundi matin, jour des funérailles d'État de la reine Elisabeth II. Cette queue ou «The Queue» comme l'ont nommée les Britanniques, mesure plus de seize kilomètres et induit des files d’attente parfois pendant plus de vingt heures. C'est donc près de 750 000 citoyens qui se sont pliés au jeu de la patience pour pouvoir rendre hommage à leur reine, dont le cercueil repose dans le Parlement de Westminster avant les funérailles d’État ce lundi.

Le Westminster Hall est la plus vieille section des Chambres du Parlement située à Londres. C'est ici que le cercueil de la Reine Elizabeth II a été exposé pour plusieurs jours afin que la foule puisse venir s'y recueillir jusqu'à ce lundi 19 septembre à l'aube, avant les funérailles de la monarque le jour même à l'abbaye de Westminster et son inhumation à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Des funérailles qui s’inscrivent dans la plus pure tradition de la monarchie britannique.

