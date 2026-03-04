assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Jeffrey Epstein

Affaire Epstein: ce ministre de Trump va parler

Commerce Secretary Howard Lutnick listens during an event with President Donald Trump in the Oval Office of the White House, Monday, Feb. 2, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
Le nom d'Howard Lutnick apparaît dans les documents du dossier Epstein publié par le département fédéral américain de la justice.Keystone

Affaire Epstein: ce ministre de Trump va parler

Howard Lutnick, ministre américain du commerce, a accepté de comparaître devant une commission parlementaire pour ses liens passés avec Jeffrey Epstein.
04.03.2026, 09:3504.03.2026, 09:35

Le ministre américain du commerce Howard Lutnick a accepté de témoigner devant la commission parlementaire sur ses liens passés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein, a annoncé mardi le président de la commission. Plusieurs élus appellent à sa démission.

«Le secrétaire Lutnick a accepté de manière proactive de comparaître volontairement devant la commission de la chambre des représentants», a déclaré le républicain James Comer, ajoutant attendre «avec impatience son témoignage».

Rep. James Comer, R-KY, speaks outside the Chappaqua Performing Arts Center after a deposition by former Secretary of State Hillary Clinton who was testifying before U.S. House lawmakers as part of a ...
James ComerKeystone

Le nom d'Howard Lutnick apparaît dans les documents du dossier Epstein publié par le département fédéral américain de la justice (DoJ). Il a reconnu à la mi-février avoir déjeuné en 2012 avec Jeffrey Epstein sur son île privée dans les Caraïbes, après avoir soutenu qu'il avait coupé les liens bien avant.

L'affaire Epstein va encore faire suer (ou pas) le prince Andrew

«J'ai déjeuné avec lui sur l'île, alors que je passais des vacances en famille sur un bateau. Ma femme était avec moi, ainsi que mes quatre enfants et leurs nourrices», avait-il déclaré à la mi-février, ajoutant que la visite avait duré une heure.

Il s'était cependant défendu d'avoir «à peine vu cette personne [Epstein] en l'espace de 14 ans», en référence à une période débutant en 2005. A l'époque, selon Howard Lutnick, les deux financiers avaient emménagé dans le même quartier de New York.

Les amantes russes de Bill Gates

La commission parlementaire a également déclaré mardi que James Comer avait envoyé des lettres à sept personnalités, dont Bill Gates, pour recueillir leurs témoignages. Selon un brouillon d'email figurant parmi les documents publiés par le ministère de la justice, Jeffrey Epstein assurait que le cofondateur de Microsoft entretenait des relations extraconjugales.

Dans ce message qui ne semble pas avoir été envoyé, Jeffrey Epstein se targuait notamment d'avoir aidé «Bill» à se procurer des médicaments pour «remédier aux conséquences de relations sexuelles avec des filles russes». La fondation Gates a démenti dans un communiqué aux médias «des accusations absolument absurdes provenant d'un menteur patenté».

Bill Gates reconnaît avoir eu deux amantes russes et explique ce cliché

Plusieurs personnalités se sont retrouvées sous le feu des projecteurs pour s'être rendues sur «Epstein Island», dans les îles Vierges américaines, où des procureurs accusent Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, d'avoir fait venir des mineures à des fins de trafic sexuel. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Trump attaque une journaliste après une question sur l'affaire Epstein
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ils veulent envoyer le fils de Trump faire la guerre en Iran
Un nouveau site internet satirique américain a une proposition radicale: Barron Trump devrait être mobilisé dans la guerre contre l’Iran.
Le 28 février, Israël a attaqué l’Iran avec le soutien de Washington. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei a péri dans la manœuvre. Six soldats américains sont également morts et 18 autres ont été blessés, tandis qu'au moins 555 Iraniens seraient décédés dans les frappes, selon le Croissant-Rouge. Donald Trump a déclaré sur NBC News dimanche:
L’article