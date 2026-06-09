«Il savait qu'il était le patron»
Des plongeurs ont fait une découverte inédite en Méditerrannée, entre la Sicile et la Tunisie. Partis pour dégager un filet fantôme bloqué dans une épave, ils sont tombés, à 40 mètres de profondeur, nez à nez avec un grand requin blanc.
Derk Remmers, plongeur de l'équipe, raconte auprès d'Euronews:
Si la rencontre peut sembler effayante, le plongeur rassure:
Au delà des belles images, cette observation est d'une rare importance scientifique. Toujours auprès d'Euronews, le Dr Carlo Cattano, chercheur au Sicily Marine Center, explique:
Les plongeurs intervenaient sur une épave située dans l’une des zones de pêche les plus exploitées de Méditerranée. Au fil des années, celle-ci est devenue un véritable piège à filets abandonnés. «Les filets sont conçus pour capturer des poissons et ils continuent de le faire même lorsqu’ils ne sont plus reliés à un bateau», explique Derk Remmers. Chaque année, de nouveaux engins viennent s’accumuler sur l’épave, transformant la zone en piège mortel pour de nombreuses espèces.
Pour les spécialistes, cette menace silencieuse rappelle l’urgence de mieux lutter contre la perte des engins de pêche et de renforcer la protection des écosystèmes marins, souvent invisibles mais essentiels à l’équilibre des océans. L'observation de ce requin aura au moins eu pour résultat de faire parler de leur travail. (hun)