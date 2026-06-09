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«Il savait qu'il était le patron»

Des plongeurs ont filmé pour la première fois un grand requin blanc dans son habitat naturel méditerranéen.

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Des plongeurs ont fait une découverte inédite en Méditerrannée, entre la Sicile et la Tunisie. Partis pour dégager un filet fantôme bloqué dans une épave, ils sont tombés, à 40 mètres de profondeur, nez à nez avec un grand requin blanc.

Derk Remmers, plongeur de l'équipe, raconte auprès d'Euronews:

«Nous étions tous un peu choqués… et émerveillés. Mes doigts tremblaient, c'est sûr: c'était un gros animal et nous ne nous attendions pas du tout à ça.» Derk Remmers, plongeur technique bénévole et responsable de la branche allemande de Ghost Diving.

Un plongeur tente de détacher un filet près de l'épave en question. Image: Healthy Seas/SDSS/Ghost Diving

Si la rencontre peut sembler effayante, le plongeur rassure:

«Il est passé à côté, puis il a fait demi-tour, s'est placé face à nous et est revenu. Il était manifestement curieux et non agressif: il était très détendu, comme s'il avait l'assurance d'être le patron des lieux. Et quand nous avons commencé à laisser échapper quelques bulles par la bouche, il a légèrement accéléré et a disparu dans le bleu.»

Au delà des belles images, cette observation est d'une rare importance scientifique. Toujours auprès d'Euronews, le Dr Carlo Cattano, chercheur au Sicily Marine Center, explique:

«L'essentiel de nos connaissances sur les requins blancs en Méditerranée provient de spécimens morts pris dans les engins de pêche. Des observations comme celle-ci sont extrêmement précieuses pour améliorer notre compréhension de la répartition, des habitudes et du comportement de cette espèce en danger critique d'extinction.»

Les plongeurs intervenaient sur une épave située dans l’une des zones de pêche les plus exploitées de Méditerranée. Au fil des années, celle-ci est devenue un véritable piège à filets abandonnés. «Les filets sont conçus pour capturer des poissons et ils continuent de le faire même lorsqu’ils ne sont plus reliés à un bateau», explique Derk Remmers. Chaque année, de nouveaux engins viennent s’accumuler sur l’épave, transformant la zone en piège mortel pour de nombreuses espèces.

Pour cette tortue, le filet abandonné s'est transformé en piège mortel. Image: Healthy Seas/SDSS/Ghost Diving

Pour les spécialistes, cette menace silencieuse rappelle l’urgence de mieux lutter contre la perte des engins de pêche et de renforcer la protection des écosystèmes marins, souvent invisibles mais essentiels à l’équilibre des océans. L'observation de ce requin aura au moins eu pour résultat de faire parler de leur travail. (hun)