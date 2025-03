Pourquoi les Chinois revendent leurs châteaux français en masse

Ou encore Jack Ma, le fondateur du distributeur en ligne Alibaba. Dans son domaine du Château de Sours, le milliardaire prend tout son temps pour mettre au point un cru haut de gamme. Et enfin Peter Kwok, un homme d'affaires de Hong Kong. Il possède plusieurs châteaux autour de Bordeaux, dont un Saint-Emilion Grand Cru. Et il continue d'acheter des vignes, lorsque l'occasion se présente.

Il y a plusieurs raisons à cet exode. Certains investisseurs ont jeté l'éponge parce qu'ils ne se sont rendu compte qu'après coup de la complexité du métier de viticulteur et de propriétaire de château. La Safer, l'agence française du foncier agricole, a conclu dans un rapport que les Chinois qui s'improvisaient vignerons manquaient généralement de connaissances. Dans le magazine d'investissement Fonds-Online, on peut par ailleurs lire le témoignage d'un propriétaire de vignoble asiatique. Il avait exigé de vendanger dès le mois de juin pour des raisons commerciales.

Plus aucun vigneron à Château Latour-Laguens, seulement des chauves-souris. Au cœur du vignoble bordelais de l'Entre-Deux-Mers, la petite bâtisse, avec sa tour et ses créneaux, est vide; la façade pourrit, le tout tombe en ruines.

Orbán a fait chanter toute l'UE pour protéger un oligarque

La Hongrie a exigé que le nom du banquier russe Mikhail Fridman soit retiré de la liste des sanctions. Si l'UE refusait, Budapest était prête à torpiller l'ensemble du renouvellement des mesures pénales de l'Union.

Plus de 2000 citoyens russes figurent désormais sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Leurs avoirs restent gelés et l'UE a prononcé des interdictions de voyager de grande ampleur. Seulement, ces sanctions doivent être renouvelées tous les six mois, sous peine que les mesures deviennent caduques d'un jour à l'autre. C'est ce que veut le droit européen. Et le nouveau délai de renouvellement était fixé à ce samedi.