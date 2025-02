L'an dernier, la météo a fait souffrir les vignes helvétiques, de manière parfois irréversible. Keystone

Mauvaise récolte dans les vignes suisses l'an dernier

En 2024, les vignes suisses ont souffert du gel, du mildiou et de la grêle. La récolte a été nettement inférieure à la moyenne des dix dernières années.

La vendange 2024 en Suisse ne laissera pas de bons souvenirs. En raison de la météo défavorable, les viticulteurs ont enregistré la deuxième plus faible récolte des 50 dernières années, avec une production de 75 millions de litres de vin.

Ce chiffre est très inférieur à la moyenne de la production des dix dernières années, qui s'élève à 92 millions de litres, annonce jeudi l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Par rapport à 2023, la baisse se monte à plus d'un quart (-25,7%). Les vignes ont particulièrement souffert du gel, du mildiou et de la grêle. Les conditions fraîches et humides ont causé des dégâts irréversibles. Les longues périodes de pluie ont aggravé les risques de pourriture.

La Suisse alémanique particulièrement touchée

Sur le dernier demi-siècle, seul le millésime 2021 avait été moins bon.

Pour la Suisse romande, le recul sur un an est de 23,8%, à 60,6 millions de litres. La Suisse alémanique a subi une chute de 36,9%, à 10,4 millions de litres, tandis que la Suisse italienne (Tessin et Mesolcina) s'en sort mieux (-15,6%, à 4,2 millions de litres). (ats)