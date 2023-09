Les policiers accusés du meurtre de Tyre Nichols encore inculpés

Les policiers avaient déjà été inculpés dans l'Etat du Tennessee pour meurtre, coups et blessures aggravés, enlèvement avec circonstances aggravantes, faute professionnelle et abus par personne dépositaire de l'autorité publique. Ils ont plaidé non coupable.

Kim Jong-un transforme des camions-poubelles en armes

Kim Jong-un aime faire étalage de ses armes et équipements militaires. A l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la République populaire démocratique de Corée, il a présenté un matériel de guerre particulièrement insolite.

La Corée du Nord a célébré le 75e anniversaire de la fondation de l'Etat par un défilé nocturne sur la place Kim Il-sung à Pyongyang, un gala aux flambeaux et des feux d'artifice. Le dirigeant Kim Jong-un était présent et a reçu les salutations des présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, à l'occasion de cet anniversaire qui tombait samedi.