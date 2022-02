Image: sda

L'Etna est en colère et les images sont spectaculaires

Le volcan le plus actif d'Europe est en éruption, donnant naissance à un tableau impressionnant de jets et de fontaines de lave.

Le mont Etna en Sicile est de nouveau entré en éruption. Jeudi soir, le plus grand volcan actif du continent européen a craché des fontaines de lave. L’Etna a offert à tous le spectacle de son premier paroxysme de 2022, l’après-midi du 10 février. Trois ruisseaux de roche incandescente ont coulé à quelques centaines de mètres de la montagne.

Une colonne de fumée d'environ 8000 mètres s'est élevée dans le ciel, comme l'a annoncé l'Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV). Selon les informations, plus aucune lave n'est sortie du volcan de l'île méditerranéenne vendredi matin. Cependant, un nuage de cendres continue de s'écouler du cratère. Les opérations à l'aéroport de Catane au pied de l'Etna n'ont pas été perturbées.

Le volcan est entré en éruption plusieurs fois au cours de la dernière année. Dans les villages et villes environnants, ce sont surtout les cendres qui ont causé des troubles et des dégâts mineurs. Le trafic aérien à Catane a également dû être interrompu encore et encore. (traduit et adapté par svp)

Image: AP