Londres promet d'accélérer les recours des demandeurs d'asile

epa12001033 British Home Secretary Yvette Cooper delivers a speech during the Border Security Summit in London, Britain, 31 March 2025. The summit brings together over 40 countries and organization to ...
La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a jugé les délais de réponse aux migrants «totalement inacceptables». Keystone

Londres promet d'accélérer les recours des demandeurs d'asile

Le gouvernement britannique ne veut plus laisser de nombreux migrants sans réponse. Ses déclarations interviennent alors que des manifestations ont lieu devant divers hôtels pour migrants au Royaume-Uni.
24.08.2025, 13:1824.08.2025, 13:19
Le gouvernement britannique a promis dimanche d'accélérer le traitement des procédures d'appel des demandeurs d'asile. Cette annonce intervient en plein week-end de manifestations anti-immigration devant des hôtels utilisés pour les héberger dans plusieurs villes du Royaume-Uni.

La ministre de l'Intérieur Yvette Cooper a déclaré dans un communiqué que les délais de traitement des appels étaient «totalement inacceptables», et a annoncé la création d'un organisme indépendant pour seconder les tribunaux.

Actuellement, quelque 51 000 appels de demandes d'asile sont en attente d'examen, avec plus d'un an en moyenne avant le rendu d'une décision, dit le gouvernement.

Des mesures ont déjà été prises pour accélérer les décisions initiales, et les retards dans les procédures d'appel sont désormais, selon elle, la cause principale d'engorgement du système migratoire, limitant le nombre d'expulsions.

Des arbitres indépendants

Le nouvel organisme sera composé d'«arbitres» indépendants, et l'un des objectifs est d'accélérer le traitement des demandes de personnes issues de «pays sûrs».

Le gouvernement va également imposer aux tribunaux un délai légal de 24 semaines pour statuer sur les appels des demandeurs d'asile hébergés par le gouvernement, et sur ceux des «délinquants étrangers».

Yvette Cooper a réaffirmé sa détermination à «réduire considérablement le nombre de personnes dans le système d'asile (...) pour mettre fin à l'utilisation d'hôtels pour les accueillir», à horizon 2029.

Plusieurs manifestations

Des manifestations ont eu lieu vendredi et samedi devant plusieurs de ces établissements au Royaume-Uni, organisées par des groupes anti-immigration qui doivent à nouveau protester dimanche.

Des affrontements avec la police ou des contre-manifestants, venus défendre l'accueil des demandeurs d'asile, ont éclaté à Bristol, Liverpool, où 11 personnes ont été arrêtés pour rixe ou agression, ou à Horley dans le Surrey.

Fin juin, 32 059 demandeurs d'asile étaient logés dans des hôtels, le gouvernement étant obligé de leur fournir un hébergement le temps de l'examen de leur dossier.

111 084 personnes ont demandé l'asile sur la période allant de juin 2024 à juin 2025, soit une hausse de 14% sur un an. Il s'agit du chiffre le plus élevé sur 12 mois depuis le début des relevés en 2001. (ats/afp)

