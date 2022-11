Le Mauna Loa, le plus gros volcan actif du monde, provoque aussi d'épais nuages de fumée en altitude au-dessus de l'île américaine d'Hawaï Image: sda

Le plus gros volcan du monde entre en éruption pour la première fois depuis 1984

Le plus gros volcan actif du monde, le Mauna Loa, situé à Hawaï, est entré dimanche en éruption pour la première fois en près de 40 ans. Autorités et experts appellent à la prudence.

Ce n'était pas arrivé depuis 38 ans. Dans la soirée de dimanche 27 novembre, le Mauna Loa, situé à Hawaï et considéré comme le plus gros volcan actif au monde est entré en éruption. L'éruption charrie des torrents de roches en fusion sur la partie supérieure du volcan. Elle provoque aussi d'épais nuages de fumée en altitude au-dessus de l'île américaine d'Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique. Les volutes sont ainsi visibles à plus de 70 kilomètres à la ronde, selon l'institut américain de géophysique (USGS).

Initialement contenue dans le cratère au sommet, la lave coule désormais par des fissures sur les flancs du Mauna Loa. Aucune évacuation n'a été ordonnée par les autorités, mais la zone proche du sommet et certaines routes de l'île sont fermées par mesure de précaution.

«L'éruption du Mauna Loa a migré du sommet vers la zone de la crevasse nord-est, où des fissures alimentent plusieurs coulées de lave» USGS. site internet de l'USGS

Il n'y a pour l'instant pas de risques pour les habitations situées sous la zone d'éruption, selon l'institut, qui met toutefois en garde contre la volatilité de ce volcan dont la superficie dépasse celle de l'ensemble des autres îles de l'archipel additionnées.

Dangereux pour la peau et les poumons

Selon l'institut, les vents pourraient aussi charrier du «gaz volcanique et des cheveux de Pélé», des fibres de verre volcaniques tirant leur nom de la déesse hawaïenne du feu, qui se forment lorsque des gouttelettes de lave s'étirent en fins filaments sous l'effet des bourrasques. Affutées comme des lames de rasoir, elles sont dangereuses pour la peau et les yeux.

«Les premières phases d'une éruption du Mauna Loa peuvent évoluer vite et l'emplacement et l'avancement des coulées de lave peuvent changer rapidement» USGS. site internet de l'USGS

Les services météorologiques américains (NWS) ont averti que des cendres volcaniques et des débris pourraient s'accumuler autour du volcan. Cela peut causer une gêne respiratoire chez les habitants ou perturber le fonctionnement des moteurs ou des systèmes électroniques.

Dernière éruption en 1984

Le Mauna Loa, ou «longue montagne» en français, n'était plus entré en éruption depuis 1984. Il avait alors vomi de la lave pendant 22 jours, produisant des coulées de lave qui ont échoué à seulement sept kilomètres de la ville d'Hilo.

Le Mauna Loa, qui culmine à 4169 mètres d'altitude, est l'un des six volcans actifs de l'archipel d'Hawaï. Il est entré en éruption 33 fois depuis 1843. (ats/mndl)