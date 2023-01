Zelensky doute de l'existence de Poutine

D'après Zelensky, Il n'est pas sûr que le septuagénaire qui apparaît sur les écrans soit le vrai Poutine. Image: sda

Ce n'est pas la première fois que des doutes et des rumeurs circulent sur l'état de santé de Vladimir Poutine. Le Kremlin s'exprime désormais.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est visiblement pas convaincu que le chef du Kremlin soit encore en vie. Pourquoi? Il fait référence à des rumeurs sur de prétendus sosies de Vladimir Poutine. «Je ne comprends finalement pas s'il est vivant», a déclaré Zelensky en vidéo lors du Forum économique mondial de Davos, jeudi.

Il n'est pas sûr que le septuagénaire qui apparaît sur les écrans soit le vrai Poutine. On ne sait pas non plus qui prend les décisions en Russie, a déclaré l'homme de 44 ans à propos d'éventuelles négociations entre la Russie et l'Ukraine en vue d'une paix.

Le chef des services secrets militaires ukrainiens, Kyrylo Budanov, avait déclaré un jour qu'il pensait que Poutine avait plusieurs sosies. En fait, le maître du Kremlin lui-même avait déclaré par le passé que pour des raisons de sécurité, on lui avait conseillé d'engager un sosie pour ses rendez-vous officiels. Il avait déclaré:

«L'idée a été mise sur la table, mais j'ai renoncé aux sosies»

Le Kremlin a de nouveau rejeté les doutes exprimés par Kiev sur le fait que Poutine soit toujours en vie. Pour Zelensky, l'existence de Poutine et de la Russie est un problème psychologique, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

«Plus vite Kiev reconnaîtra que la Russie et Poutine resteront à l'avenir, mieux ce sera pour l'Ukraine»

Selon Peskov, Poutine va bien et il a bel et bien pris un bain de glace jeudi. Un quoi? Le 19 janvier, la Russie célèbre l'Epiphanie, la fête des Baptistes. Des millions de chrétiens orthodoxes se baignent traditionnellement dans la glace ce jour-là pour se laver de leurs péchés. Depuis quelques années, le chef du Kremlin aime lui aussi se montrer devant les caméras à cette occasion. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de photo...