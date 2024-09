Voici ce que permettent les nouvelles bombes livrées à l'Ukraine

Le président américain Joe Biden a annoncé lors de sa rencontre avec le président ukrainien qu'il l'aiderait avec d'autres missiles. Keystone

Les Etats-Unis envoient à l'Ukraine des bombes planantes modernes. Celles-ci peuvent être larguées par des avions F-16.

Thomas Wanhoff / t-online

Un article de

Même après sa visite aux Etats-Unis, Volodymyr Zelensky n'est pas autorisé à tirer en profondeur sur le territoire russe les missiles Atacms et Storm Shadow fournis par l'Occident. Il y a toutefois une lueur d'espoir pour lui. Le président américain Joe Biden a annoncé, lors de sa rencontre avec son homologue ukrainien, qu'il l'aiderait avec d'autres missiles.

«Afin d'améliorer les capacités de frappe à longue portée de l'Ukraine, j'ai décidé d'équiper l'Ukraine de munitions à longue portée Joint Standoff Weapon (JSOW).» Joe Biden, dans un communiqué officiel

Ces armes sont des bombes planantes qui sont larguées par des avions. L'Ukraine peut les lancer à partir des avions de combat F-16 livrés par l'Occident. Certes, leur portée n'est pas comparable à celle des Storm Shadow ou des Taurus allemands, mais elles peuvent planer sur environ 110 km après avoir été larguées.

La Russie utilise également des bombes planantes, dont certaines volent jusqu'à Kiev. Les modèles américains seraient, toutefois, supérieurs aux modèles russes en termes de précision de visée, écrit le site Internet militaire The Warzone.

Capteur infrarouge et GPS embarqués

Les AGM-154 Joint Standoff Weapon, comme on appelle les bombes dans le jargon, peuvent néanmoins aider l'Ukraine à attaquer les troupes russes à distance de sécurité. Les chasseurs F-16 peuvent attaquer les positions russes à l'arrière du front. Plus les avions de combat volent haut, plus les AGM-154 peuvent planer loin.

L'un des avantages est le capteur infrarouge qui aide à l'acquisition de la cible. Il ne peut pas être influencé par des signaux parasites, écrit Warzone. La cible est, en outre, visée via des coordonnées GPS, ce qui permet une grande précision. Les bombes elles-mêmes n'émettent pas beaucoup de chaleur, ce qui les rend plus difficiles à détecter pour la défense antiaérienne russe.

Selon Warzone, la plupart des AGM-154 produits aujourd'hui ont une seule ogive, mais il est également possible d'utiliser ce que l'on appelle des munitions en grappe, qui répartissent alors les bombes sur un grand rayon.

Plus cher que les kits de bombes planantes

Les premiers modèles de ces bombes planantes ont été développés aux Etats-Unis dans les années 1990 et livrés entre autres à l'Australie, la Grèce, la Pologne et la Turquie, comme le rapporte le magazine américain Newsweek. Elles pèsent 438 kilogrammes et mesurent 4,06 mètres de long. Les bombes peuvent être montées sur des chasseurs F-16, mais aussi sur des bombardiers B-1B et des JAS 39 Gripen suédois.

Elles présentent, toutefois, un inconvénient par rapport aux bombes planantes russes. Elles sont considérablement plus chères.

«Elles sont plus complexes et très chères, jusqu'à 500 000 dollars. Par rapport au JDAM-ER (réd: un kit de bombes planantes pour les bombes traditionnelles, déjà utilisé en Ukraine), elles ont une portée plus courte, mais sont dix fois plus chères. Il est donc très douteux qu'il soit possible d'acquérir de telles munitions.» Valerii Romanenko, spécialiste de l'armée de l'air ukrainienne, RBC-Ukraine.

Dans sa déclaration, Biden n'a pas précisé combien de bombes il comptait livrer à Kiev. L'enveloppe globale qu'il a annoncée devrait s'élever à 2,54 milliards de dollars, ce qui inclut également d'autres systèmes de missiles Patriot.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)