Ces images racontent la face sombre de la guerre

Dans une vidéo, un soldat russe se rend à un drone ukrainien après s'être caché pendant plusieurs jours. Ce n'est toutefois pas la première qu'un tel scénario se produit.

Les drones sont devenus incontournables dans la guerre moderne, comme l'a prouvé le conflit en Ukraine. Dans la plupart des cas, ces objets sans pilote sont utilisés pour la reconnaissance ou comme engin explosif télécommandé.

Une nouvelle vidéo publiée sur Telegram par le K-2 Batallion, la 54e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne, montre, à nouveau, une autre possibilité d'utilisation des drones. La vidéo, qui n'a jusqu'à présent pas été localisée ou déclarée authentique par une source indépendante, montrerait un soldat russe se rendant à un drone ukrainien.

Attention: les images montrent une scène de guerre.

Entre-temps, la vidéo a également été diffusée sur d'autres réseaux sociaux. S'il n'est pas possible de déterminer si le matériel est authentique et actuel, ce qui est sûr en revanche c'est que l'armée ukrainienne exploite cette vidéo à des fins de propagande et peut se présenter comme moralement supérieure.

7 jours cachés avant d'être découvert par le drone

La description de la vidéo donne quelques informations supplémentaires sur l'incident. On y apprend par exemple que l'opérateur de drone ukrainien impliqué porte le surnom de Steiger. Et que ce n'était pas la première fois que le bataillon faisait des prisonniers par drone.

On apprend également que le soldat russe est resté sept jours dans cette cachette après l'échec d'une attaque avant que l'on ne le découvre. On ne sait pas exactement où l'incident s'est produit. On sait, toutefois, que le bataillon se bat sur le front près de la ville de Siversk, à la frontière des régions de Donetsk et de Lougansk.

Stratégie ukrainienne

Cette vidéo s'inscrit dans une stratégie actuelle de l'Ukraine: en août déjà, en effet, des rapports faisaient état de nouveaux drones qui seraient équipés de haut-parleurs et demanderaient aux adversaires de se rendre.

L'Ukraine a déjà indiqué aux soldats russes sur le front qu'ils pouvaient se rendre. Elle a par exemple distribué des tracts avec le numéro d'une hotline à laquelle on peut s'adresser pour se rendre. Plus de 200 appels seraient reçus chaque jour par la hotline et 4000 captures auraient ainsi été organisées jusqu'à présent.

Cette nouvelle stratégie avec le drone devrait désormais être encore plus proactive dans sa capacité à attirer l'attention de l'adversaire. De plus, les drones devraient être en mesure d'établir une communication bidirectionnelle, de sorte que les soldats russes pourraient également parler aux opérateurs.

Avantages pour les deux parties

En temps de guerre, accepter la reddition d'un ennemi est risqué. Un exemple en est une vidéo sur Reddit montrant un soldat russe simulant une reddition puis lançant une grenade sur les troupes ukrainiennes.

Il s'agit d'un crime de guerre qualifié de «perfidie». Cela a pour conséquence que les soldats qui se rendent pourraient être abattus par précaution. Ce qui est aussi un crime de guerre.

Comparée à cela, l'acceptation de la reddition à distance par drone est beaucoup plus sûre. Le soldat qui se rend peut être conduit à un endroit approprié et se voir ordonner de s'allonger à plat ou d'enlever ses vêtements pour s'assurer qu'il n'a pas d'armes cachées ou d'intentions hostiles, sans prendre le risque d'une rencontre au corps à corps. La peur des deux côtés peut être le plus grand obstacle à la reddition, et les drones peuvent atténuer cet effet.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)