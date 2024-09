L'historien Timothy Snyder analyse avec précision ce qui ne va pas dans le soutien à l'Ukraine. Image: imago-images.de

A quoi ressemblerait une Russie vaincue? Cet homme a la réponse

Les estimations de Timothy Snyder sur la guerre en Ukraine font froid dans le dos. Selon l'historien, si l'Occident continue à hésiter à soutenir militairement l'Ukraine, nous risquons d'avoir un réveil brutal.

Daniel Schurter

Dans les conversations et les discussions sur la guerre, les mêmes malentendus surgissent toujours.

La guerre contre l'Ukraine ne représente pas un danger immédiat pour nous.

Le pays envahi ne peut pas gagner.

Seules les négociations apporteraient la paix.

Les estimations suivantes se basent sur les explications du professeur Timothy Snyder. Cet historien américain renommé a également été qualifié de «principal interprète de nos temps sombres».



A 55 ans, Snyder enseigne à la prestigieuse université de Yale. Et il a écrit des best-sellers mondiaux sur les crises et les guerres passées et actuelles.

Le spécialiste de l'Europe de l'Est explique pourquoi l'Occident démocratique se dirige vers une catastrophe avec son soutien trop hésitant à l'Ukraine. Et trouve les mots pour qualifier l'échec du «gendarme du monde» qu'est depuis longtemps l'Amérique.

Pourquoi la Russie doit-elle perdre la guerre?

«Une défaite est la meilleure chose qui puisse arriver à une puissance impérialiste» Timothy Snyder

On qualifie d'impérialiste la volonté des Etats d'étendre leur pouvoir au-delà de leurs propres frontières. S'ils échouent, ce n'est pas la fin du monde, selon Schnyder. Au contraire, de nouvelles opportunités s'offrent à eux. La perspective de la paix.

L'histoire d'une «Europe heureuse et sûre» est également le résultat de guerres impériales que les Européens ont autrefois perdues, explique Snyder. C'est ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie, mais aussi avec les Français en Asie du Sud-Est/Algérie, les Néerlandais en Indonésie, les Espagnols et les Portugais en Afrique.

Et bien sûr, même les grandes puissances dotées d'armes nucléaires perdent des guerres. Comme au Vietnam ou en Afghanistan.

«Dans l'ordre, on perd une guerre impériale, puis la paix s'installe»

Sous Vladimir Poutine, la Russie a opté pour une guerre impérialiste, mais cela ne signifie pas nécessairement que le résultat sera pire pour le pays s'il perd, souligne Snyder. Chaque fois qu'une guerre impérialiste a été perdue, elle a été suivie d'une phase de réformes internes.

«La seule chance d'arriver à une Russie normale est de perdre cette guerre»

L'Occident devrait donc, selon lui, tout mettre en œuvre pour aider l'Ukraine à remporter la victoire. Les livraisons d'armes sont couvertes par le droit international en vigueur.

Quel est le plan de l'Occident ?

Ce n'est pas clair. La «lassitude de la guerre» croissante dans les pays qui soutiennent l'Ukraine est liée au fait que les hommes et les femmes politiques en charge de ces questions ne fournissent pas de réponses significatives.

La lassitude face à la guerre est une expression perverse dans l'Occident actuellement en sécurité. Contrairement à l'Ukraine, il n'est pas menacés 24 heures sur 24 par la terreur des bombes russes. Gens ne sont pas tués au hasard des bombes. Personne n'est obligé d'aller au front.



Les Etats occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, sous la direction du gouvernement américain, ont agi avec beaucoup trop d'hésitation, critique Snyder. Mais le temps est désormais compté.

«Si nous continuons ainsi, l'Ukraine ne sera tôt ou tard plus en mesure de se défendre. Ce sera alors l'effondrement - et l'Occident se retrouvera devant un tas de ruines impossible à reconstruire»

«Le retour d'un des pires monstres de l'humanité» L'historien et auteur israélien Yuval Noah Harari considère la guerre de la Russie contre l'Ukraine comme le conflit le plus important du monde. «C'est peut-être la fin de la guerre froide. Car il remet en question toutes ces valeurs et normes fondamentales et basiques de l'ordre mondial, du système mondial.»



Selon l'historien, ce qui se passe en Ukraine est le retour d'un des pires monstres de l'histoire de l'humanité. «Nous pensions l'avoir enterré pour de bon, l'impérialisme, mais il est réapparu.» Selon lui, jusqu'à l'époque moderne, il a toujours été possible pour quelqu'un d'envahir un territoire étranger, de tuer la population, de conquérir et de soumettre des pays entiers. «Cela a été le cas tout au long de l'histoire de l'humanité, et c'est en fait la signification du terme "impérialisme".»



Harari affirme que l'invasion de l'Ukraine par la Russie montre que toute région conquise par l'armée russe est ensuite annexée par l'Etat russe. Selon l'historien, il s'agit de l'ancien impérialisme. Et si les Russes ne sont pas stoppés en Ukraine, l'impérialisme se répandra comme une épidémie dans le monde entier.



Quand de véritables négociations de paix seront-elles possibles?

Poutine ne négociera pas sérieusement tant que l'Occident signalera sa faiblesse plutôt que sa force et que la Russie verra une chance de l'emporter sur le champ de bataille. Comme le souligne Snyder, pour en arriver là l'Ukraine doit avoir les moyens militaires de se défendre efficacement contre la Russie et d'expulser les envahisseurs. Sinon, la guerre se prolongera et fera de nombreuses autres victimes.

Il convient de noter qu'un «gel» du conflit n'aiderait que le coupable de l'agression, c'est-à-dire la Russie. L'Ukraine ne peut pas compter sur des garanties de sécurité, comme on l'a vu depuis l'annexion illégale de la Crimée par les Russes en 2014.

L' Ukraine peut-elle vaincre la Russie militairement?

C'est toujours possible. Le fait est que, jusqu'à présent, les dirigeants occidentaux ont limité l'usage des armes livées à l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky s'est rendu cette semaine aux Etats-Unis pour présenter un «plan de victoire». L'essentiel: Poutine doit comprendre que la guerre n'en vaut pas la peine. Image: keystone

Une chose est sûre: les livraisons d'armes occidentales n'ont jusqu'à présent pas été suffisantes, ni en termes de qualité ni en termes de quantité. Et des restrictions s'appliquent toujours à l'utilisation de missiles à longue portée par l'Ukraine.

Le verdict de Synder est sans appel:

«Le plus grand facteur d'incertitude est constitué par les soutiens occidentaux, en premier lieu les Etats-Unis»

On sait ce que les Russes ont l'intention de faire – ils l'ont dit et répété: détruire l'Ukraine.

Quelle est la pire chose qui puisse arriver à cause de la guerre en Ukraine?

Des politologues renommés mettent en garde: une victoire russe plongerait le continent européen dans la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan économique et social, il en résulterait des bouleversements massifs, déclenchés par la migration et les incertitudes économiques.

La confiance dans les institutions politiques serait sérieusement entamée, tant au niveau national que supranational. Les partis extrémistes auraient encore plus le vent en poupe.

Cela pourrait signifier la fin de la solidarité entre les Etats européens et, en fin de compte, de l'Union européenne. Parallèlement, l'alliance de défense transatlantique serait sollicitée comme jamais auparavant. On peut toutefois se demander si une Otan faible continuerait à dissuader une Russie impérialiste victorieuse.

Il est certain que l'ordre sécuritaire mondial serait plus que remis en question si un agresseur pouvait impunément envahir et détruire ses voisins. De nombreux foyers de crise nationaux couvent dans le monde entier et pourraient déboucher sur des guerres ouvertes. Il suffit de penser à la Chine, qui veut annexer l'Etat insulaire de Taïwan, mais qui menace aussi directement d'autres voisins.

Yuval Noah Harari, collègue historien de Synder et également auteur de best-sellers, met en garde:

«Si la Russie gagnait, aucun Etat ni aucune frontière ne se sentirait plus en sécurité. Et le monde entrerait dans une nouvelle ère de guerres de conquête impérialistes.»

Quelle est l'importance d'une Ukraine pour l' Europe ?

Timothy Snyder explique:

«Si l'Ukraine est vaincue, cela ne signifie pas qu'elle va simplement disparaître»

La technologie ukrainienne tomberait alors entre les mains de la Russie et de la Chine, constate l'historien. Il rappelle que les forces armées ukrainiennes se sont massivement améliorées depuis l'invasion. Leur équipement militaire high-tech serait alors chez l'ennemi.



En outre, l'agriculture ukrainienne, le troisième ou quatrième secteur agricole le plus important au monde, serait alors contrôlée par la Russie. Tout comme les ressources naturelles.

La conclusion est inquiétante: si la Russie s'empare de l'Ukraine, elle sera plus dangereuse et une grande menace pour tous les Etats libéraux et démocratiques. Un ennemi qui mène déjà une guerre hybride contre l'Occident détesté. Un ennemi qui s'est depuis longtemps converti à l'économie de guerre.

«Aider l'Ukraine à gagner militairement n'est pas de la charité. C'est dans notre intérêt national le plus profond et dans l'intérêt de toutes les démocraties»

L'Ukraine peut-elle se passer de fourniture d'armes?

Non, c'est hors de question. Timothy Snyder explique:

«Si nous voulons une Russie démocratique, nous devons au moins avoir une Ukraine démocratique, car si la Russie détruit l'Ukraine démocratique, elle coupe complètement toutes les possibilités de réformes démocratiques [dans son propre pays]. Poutine trouve en effet irritant que l'Ukraine soit démocratique et ait une société civile qui fonctionne, ce qui va à l'encontre de sa façon d'agir.»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)