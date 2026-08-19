Laisser un parasol sur la plage pour marquer sa place peut faire l'objet d'une amende en Italie. (photo d'illustration) Image: Imago

L'Italie sévit contre cette pratique illégale sur les plages

Dans plusieurs régions italiennes, il est interdit de laisser des effets personnels sur la plage afin de réserver un emplacement pour le lendemain. Une vaste opération de nettoyage vient d'avoir lieu et des amendes ont été distribuées.

Dorothea Meadows / t-online

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Sur les plages italiennes, les autorités s'attaquent aux vacanciers qui s'assurent des places à l'aide de parasols et d'autres objets. Dans le cadre de l'opération «Mare e Laghi Sicuri 2026» (en français: «Mer et lacs sûrs 2026»), les gardes-côtes ont confisqué de nombreux accessoires de plage laissés illégalement sur place dans des lieux de villégiature très prisés.

Les forces d'intervention de la capitainerie de Vieste et des gardes-côtes de Peschici, dans les Pouilles (sud), ont contrôlé les plages publiques de la région en collaboration avec la police locale, rapporte le portail d'informations local L'Informatore Navale. Elles ont ainsi découvert de nombreux parasols et autres objets laissés après le coucher du soleil.

Plus de 5000 mètres carrés de surface de plage

Cette pratique est interdite dans les Pouilles. Le règlement régional sur la baignade interdit de laisser, après le coucher du soleil, des parasols, des chaises longues, des transats, des tentes ou tout autre équipement sur les plages en libre accès. L'objectif est d'empêcher que des zones de plage publiques soient occupées pendant la nuit et ainsi réservées pour le lendemain.

Les autorités ont donc sévi en conséquence. A Vieste, les forces d'intervention ont confisqué 80 parasols, 27 chaises longues et sièges, ainsi que 113 tiges plantées dans le sable. Celles-ci servaient manifestement à réserver l'emplacement, afin de pouvoir y replanter des parasols le lendemain. Une tente de camping de trois mètres sur trois a également été saisie.

Dans la ville voisine de Peschici, les contrôleurs ont trouvé 100 parasols supplémentaires ainsi que 100 tiges servant de réservation de place. Au total, ce sont ainsi 180 parasols et plus de 200 objets qui ont été retirés. Selon les gardes-côtes, cette opération a permis de rendre à nouveau accessibles au public plus de 5000 mètres carrés de surface de plage.

28 000 euros d'amendes infligées en Sardaigne

Des opérations de nettoyage ont également eu lieu en Sardaigne. Dans la région de Porto Cervo, dans le nord de l'île, des centaines de meubles de plage et d'autres objets auraient été confisqués et «350 mètres carrés de plage publique reconquis pour la collectivité». C'est ce qu'a communiqué la garde côtière italienne. Des amendes d'un montant total de plus de 28 000 euros ont été infligées à ce jour, précise-t-elle encore.

Les contrôles ne se limitent pas aux régions méditerranéennes. Sur le lac de Garde, le lac Majeur et le lac de Côme, les contrôles ont également été renforcés, rapporte le quotidien La Repubblica. Là-bas, 70 agents supplémentaires et 16 bateaux sont engagés chaque jour.

Les contrôles doivent se poursuivre tout au long de la saison estivale. Les gardes-côtes ont appelé les baigneurs et les exploitants à respecter les règles en vigueur et à veiller en particulier à la protection des côtes ainsi qu'au libre accès aux surfaces de plage publiques. (trad. ysc)