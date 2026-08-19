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Crash au Kenya: un haut responsable équatorien et 5 Américains tués

epa13179240 A handout photo made available by the Kenya Red Cross shows a member of the Kenya Red Cross emergency response team operating near the site of a helicopter crash in Samburu County, Kenya, ...
Le mont Ololokwe, dont le sommet s'élève à 2000 mètres d'altitude, est une zone de randonnée touristique.Keystone

Crash au Kenya: un haut responsable équatorien et 5 Américains tués

Le chef du renseignement de l'Equateur Michele Sensi-Contugi ainsi que cinq ressortissants américains sont morts mercredi dans un accident d'hélicoptère au Kenya. C'est ce qu'ont indiqué les autorités américaines et équatoriennes.
19.08.2026, 22:3019.08.2026, 22:30

Au total, sept personnes ont péri quand l'hélicoptère qui les transportait pour une excursion s'est écrasé dans le centre du Kenya, avait annoncé plus tôt dans la journée à l'AFP l'autorité d'enquête sur les accidents aériens (AAID) du pays.

Cinq citoyens américains font partie des victimes, selon un porte-parole du département d'Etat américain. Le pilote, tué dans l'accident, était est ressortissant kényan, a indiqué la chaîne américaine ABC news, citant un commandant de police local.

Le chef du renseignement de l'Equateur, 44 ans, était un proche du président de droite Daniel Noboa, à la tête d'un pays plongé dans une grave crise sécuritaire.

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Nommé directeur du renseignement en 2024, M. Sensi-Contugi a occupé simultanément le poste de ministre de l'intérieur pendant quelques mois. Avant d'entrer dans la fonction publique, il était un homme d'affaires millionnaire du secteur de la mode.

Il était également le représentant de M. Noboa au sein d'entreprises publiques, notamment la compagnie pétrolière nationale Petroecuador.

«Aucun survivant»

Son épouse Stephany Hollihan a également été tuée dans le crash. Agée de 42 ans, elle était une amie de la Première dame Lavinia Valbonesi, et créatrice de mode.

«Aujourd'hui, Michele et Stephany sont partis bien trop tôt. Je pense à leur famille, en particulier à leurs enfants et à leurs parents», a déploré sur X le ministre équatorien des infrastructures et des transports Roberto Luque.

L'Assemblée nationale équatorienne a annoncé sur X que le drapeau du Palais législatif, dans la capitale Quito, serait mis en berne pendant trois jours.

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L'hélicoptère, un EC-130-B4 fabriqué par le groupe européen Eurocopter (désormais Airbus Hélicoptères), s'est écrasé près du mont Ololokwe, à environ 250 km à vol d'oiseau au nord de Nairobi, selon l'autorité kényane de l'aviation civile (KCAA).

«L'hélicoptère transportait des touristes pour un vol d'observation du panorama», a déclaré à l'AFP Fredrick Kabunge, directeur de l'AAID, «il y avait sept personnes à bord de l'hélicoptère, un pilote et six passagers» et «il n'y a aucun survivant». Les équipes de secours ont «découvert l'appareil détruit par l'impact et l'incendie qui a suivi», a-t-il ajouté.

Des enquêteurs de l'AAID avaient été dépêchés sur les lieux de l'accident pour enquêter sur les causes de celui-ci, a indiqué M. Kabunge. L'ambassade des Etats-Unis au Kenya a indiqué être en liaison avec les autorités locales, et offrir une assistance consulaire.

Le mont Ololokwe, montagne sacrée du peuple samburu dont le sommet s'élève à 2000 mètres d'altitude, est une zone de randonnée touristique. Des entreprises spécialisées offrent aussi des survols en hélicoptère.

Le 1er mars, six personnes, dont un député, avaient péri dans l'accident d'un hélicoptère qui s'était écrasé dans l'ouest du Kenya. (sda/ats/afp)

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