Dmitri Sytyi, l'ombre des Wagner en République centrafrique

Dmitri Sytyi, l'ombre des Wagner en Afrique

Dmitri Sytyi est un pion essentiel dans l'échiquier Wagner sur ce continent riche en matières premières. Après des études en France et en Espagne, il joue les hommes de l'ombre dans la campagne de désinformation russe.

Plus de «International»

La situation politique est particulièrement tendue en République centrafricaine actuellement. L'ambassade française a d'ailleurs été vandalisée, les slogans anti-français fusent comme des balles au Niger et Emmanuel Macron a ordonné l'évacuation de ses ressortissants. La France, ennemie de la démocratie, alors que les drapeaux russes sont visibles et flottent au vent d'une révolte orchestrée par les hommes de main de Prigojine.

Derrière cette image positive de la Russie véhiculée dans cette partie du globe, le lien est tout trouvé entre les mercenaires Wagner et un homme de l'ombre: Dmitri Sytyi, un pion essentiel – catalogué comme directeur du centre culturel la Maison Russe à Bangui – que les médias occidentaux ont découvert à la suite d'une attaque au colis piégé en décembre 2022. Sytyi est touché et envoyé à l'hôpital, et enfin rapatrié dans sa Russie natale.

Discrétion et études à l'étranger

En paraphrasant le philosophe Edgar Morin «c'est toujours ce qui éclaire qui demeure dans l'ombre». Une phrase qui prend tout son sens concernant le cas de Sytyi. Né le 23 mars 1989 à Saint-Petersbourg, Dimitri Sytyi fait partie de cette nouvelle génération de Russes éduqués dans les grandes écoles partout en Europe.

Il fréquente dans l'ordre l’Université d’Etat d’économie et de finance dans sa ville natale de 2006 à 2011, avant de lancer un master en gestion culturelle à l’Université Internationale de Catalogne, à Barcelone, de 2011 à 2012, et de clore son pensum estudiantin avec un master en marketing international et business development à la Skema Business School, de 2014 à 2015, à Paris.

Ces diverses expériences estudiantines lui permettent de maîtriser, selon son cv, plusieurs langues, dont le français. Surtout, il a pu emmagasiner une belle expérience en stratégie digitale et marketing.

Des qualités que Evgueni Prigojine va user pour l'injecter dans sa constellation d'entreprises. Sytyi est embauché à l’Internet Research Agency, dans le service de traduction en tant que spécialiste de la manipulation des opinions publiques, selon les informations compilées par le site All eyes on Wagner.

2017 , le départ en République centrafricaine

Dimitri Sytyi débarque en Centrafrique à la fin septembre 2017. Une arrivée confirmée par un courrier que All eyes on Wagner a pu se procurer, ceint du logo de la société M-Invest. L'entreprise, affiliée à Evgeni Prigojine, a répondu à l’invitation du président centrafricain, Faustin Archange Touadera, pour l'extraction de ressources naturelles et envoyé plusieurs éléments de la galaxie de Prigojine.

Rapidement, l'une des pièces maîtresse du «cuisinier de Poutine» va être aperçu aux côtés de Valery Zakharov, le très influent conseiller du président Faustin Archange Touadéra à la sécurité intérieure. Une présence toujours plus forte et visible, qui propulse le jeune Russe comme élément stratégique du groupe Wagner en matière d'intermédiaire avec la présidence centrafricaine. Un rôle qu'il va assoir en accompagnant le président Touadéra à l'occasion de certains déplacements en Russie.

Dmitri Sytyi lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en mai 2018. Image: All eyes on Wagner

Le site indépendant avance d'autres détails. Sytyi est bombardé actionnaire de la société centrafricaine Lobaye Invest SARL, propriété de l'empire du chef des Wagner, dès le 10 août 2018. La société opère dans l'extraction minière – d'or et diamants – et surtout contrôle les opérations d'influence des Wagner en Centrafrique. Entre les financements de différentes radios, sites internet et même d'ONG, des tracts sont, par exemple, distribués dans les rues de Bangui pour assoir ce soutien sécuritaire.

«La Fédération de Russie est aux origines de la paix en République centrafricaine» Un tract distribué dans les rues de Bangui.

Sytyi appuyait le ras-le-bol des Africains sur la chaîne RT après la tentative d'attentat dont il a été victime. «Les gens sont fatigués de l’arrogance de l’Occident et du fait qu’ils imposent les règles du jeu aux pays africains.»

Pion de l'ingérence et directeur de la Maison Russe

Le 3 Juin 2021, Dimitri Sytyi bombe le torse et apparait désormais dans la peau du directeur général de la Maison Russe, un centre culturel proche de l’Ambassade de Russie à Bangui.

Un rapprochement avec le pouvoir qui pousse les médias africains et occidentaux à se méfier de l'ingérence russe toujours plus forte en République de Centrafrique. Le Mouvement Cœurs Unis (MCU) du président Touadéra ne fait que renforcer les craintes et les doutes des citoyens centrafricains quant à la souveraineté nationale et à l’indépendance de leur patrie. Par le biais des mercenaires Wagner, la présence de la Russie en Afrique dope une vaste campagne de désinformation. Cette ingérence échafaudée par Wagner (et Moscou) tente de modifier la constitution pour que leur allié Touadéra puisse briguer un troisième mandat et potentiellement se maintenir au pouvoir à vie.

Le Niger , nouvelle cible?

Au Niger, depuis le putsch et la détention du président Bazoum par les putschistes depuis le 26 juillet, le rôle de Sytyi pourrait être central, au vu des nombreux drapeaux flottant dans la foule grondante. La formation d'une nouvelle junte militaire pourrait profiter à Moscou et aux Wagner comme ils l'ont fait avec le Burkina Faso et le Mali – deux pays que l'armée française a quitté, devenue indésirable.