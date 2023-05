Le chef de Wagner admet des «difficultés» en Ukraine

Le groupe Wagner est de plus en plus brutal: que peut-on faire contre eux?

Hanouna bientôt démoli dans un livre? Récit d'une affaire tordue

Ce que l'on sait: Juan Branco, avocat français, auto-révolutionnaire controversé et anti-Macron, s'apprête à publier un pamphlet abrasif sur le puissant animateur de C8. Le reste n'est (pour l'heure) qu'un immense micmac de rumeurs, d'extraits qui s'échappent et de menaces à vif. Booba y jouerait un rôle et les narines d'Hanouna auraient côtoyé «les seins» d'une ex-chroniqueuse de TPMP. On démêle tout ça ensemble?

Hanouna, de Juan Branco, publié aux éditions Au Diable Vauvert, disponible le 1er juin prochain. Voilà, en somme, ce que nous savons de ce qui promet d'être le scandale du siècle, une explosion de révélations fracassantes et la fin d'un «système» qui a façonné, enrichi et mystifié le Cyril Hanouna que l'on connaît (redoute?) aujourd'hui.