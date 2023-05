Prigojine aurait cherché à acheter des armes à un pays de l'Otan

Le drone turc Bayraktar TB2 est utilisé par les forces ukrainiennes. Image: sda

Les documents qui ont fuité sur la guerre en Ukraine feraient référence à une demande des mercenaires Wagner. Selon ces informations, ils auraient demandé des armes en Turquie.

Les documents secrets sur la guerre en Ukraine qui ont été révélés ces derniers jours contiennent aussi une prétendue demande du groupe Wagner à un pays de l'Otan. Selon le journal américain Washington Post, des documents indiqueraient que les collaborateurs d'Evguéni Prigojine ont tenté d'acheter des armes en Turquie.

Une rencontre aurait eu lieu, en février, entre des collaborateurs du chef de Wagner Evguéni Prigojine et des contacts turcs. Il aurait été question d'armes qui auraient été destinées aux interventions des mercenaires au Mali et en Ukraine. Les documents laissent entendre que les Etats-Unis étaient au courant de ce processus. Apparemment, les informations se basaient sur des communications interceptées. Le rapport aurait également révélé que le président intérimaire du Mali, Assimi Goïta, aurait confirmé que son pays souhaitait acquérir les armes auprès de la Turquie au nom de la force Wagner.

Jeudi, des documents secrets sur des plans américains et de l'Otan, visant à renforcer l'armée ukrainienne en prévision d'une offensive prévue contre l'occupant russe, auraient été publiés sur Internet. On ignorait, dans un premier temps, si ces documents étaient authentiques et qui pouvait les avoir publiés. Le Pentagone a affirmé, dimanche, avoir formellement demandé au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête. On peut donc supposer que la fuite est interne.

Selon le Washington Post, il n'est pas clair dans quelle mesure le gouvernement turc était officiellement au courant des demandes de Wagner et si celles-ci ont abouti. En tant que membre de l'Otan, la livraison d'armes par la Turquie à ces mercenaires serait quelque peu problématique. Si les partenaires de l'Otan n'étaient pas au courant (et que cela se confirmait), cela devrait irriter de certains membres de l'Alliance.

La Turquie ne s'est pas associée aux sanctions occidentales et tente régulièrement de jouer les médiateurs. Le président Recep Tayyip Erdoğan a rencontré le chef du Kremlin, Vladimir Poutine.

Ankara qui s'oppose toujours à l'adhésion de la Suède à l'Alliance n'a toutefois pas livré d'armes à la Russie depuis le début de sa guerre contre Ukraine. Notons toutefois, qu'en février, le portail Trading Economics a rapporté que les livraisons de composants électroniques de la Turquie vers la Russie avaient atteint une valeur de 559,21 millions de dollars en 2022... et certains composants peuvent également être utilisés dans la confection d'armes.

L'Ukraine a déjà bénéficié de livraisons de drones turcs il y a un an. Les modèles Bayraktar TB2 sont produits en Turquie, mais le nombre exact et les circonstances des livraisons ne sont pas connus. (t-online)