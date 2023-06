Mike Pence est prêt à défier Donald Trump pour la Maison Blanche

L'ancien vice-président Mike Pence s'adresse aux habitants de Des Moines, dans l'Iowa. Keystone

Farouche opposant à l'avortement, le chrétien évangélique avait aidé le milliardaire à conquérir la droite religieuse en étant son colistier lors de la campagne de 2016.

L'ex-vice-président Mike Pence se lancera officiellement la semaine prochaine dans la course à la Maison Blanche, défiant son ancien patron Donald Trump dans les primaires républicaines, selon les médias américains.

Le mercredi 7 juin, jour de ses 64 ans, le conservateur publiera une vidéo, participera à un meeting à Des Moines dans l'Iowa et sera sur les plateaux de la chaîne CNN, ont confié des proches, sous couvert d'anonymat, à NBC et d'autres.

Après des années de loyauté indéfectible, il a changé de ton après l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Il a notamment jugé que les mots du président, ce jour-là, étaient «irresponsables» et l'avaient «mis en danger», car il se trouvait alors au Capitole.

Forte inimitié

Le milliardaire avait insisté pour qu'il refuse de certifier la victoire de Joe Biden. L'ancien gouverneur de l'Indiana n'avait pas obtempéré, ce qui lui vaut toujours une forte inimitié chez les partisans du milliardaire et compromet ses chances lors d'une primaire.

Il plafonne autour de 3,8% des intentions de vote, loin derrière l'ex-président (53,2%) ou le gouverneur de Floride Ron DeSantis (22,4%), selon la moyenne des derniers sondages effectués par le site RealClearPolitics.

Mais il prépare depuis des mois sa candidature

Après avoir sorti un livre intitulé «So help me God» («Que Dieu me vienne en aide», non traduit), l'ancien animateur de radio a sillonné le pays, multipliant les prises de paroles dans des Etats susceptibles de faire la différence lors des primaires républicaines.

Il y a deux semaines, ses alliés ont lancé un comité exploratoire de campagne «Committed to America» pour le soutenir.

Une autre figure républicaine, l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, devrait également se lancer dans la course à l'investiture républicaine la semaine prochaine. Lui aussi à coupé les ponts avec Donald Trump après l'attaque du Capitole. (ats/jch)