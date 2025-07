Un passager de 41 ans a provoqué la panique à bord de son vol ce dimanche. getty/watson

«Je vais faire exploser l'avion»: ces passagers Easyjet ont eu très peur

Les occupants d'un vol Easyjet reliant Londres à Glasgow, ce week-end, ont dû avoir une sacrée frayeur.

Il nous est arrivé à tous, un jour ou l'autre, de maudire un de nos co-passagers. Que ce soit cette brave dame en train d'avaler le contenu malodorant de son tupperware dans un wagon CFF, ce bébé qui pleure sur toute la durée du vol Genève-Sydney ou encore ce monsieur qui aurait dû avoir la gentillesse de penser au déodorant avant de vous planter ses aisselles sous le nez dans le bus.

Mais ce n'est rien comparé à ce qu'ont dû ressentir les voyageurs à bord de l'avion easyJet #1609 qui reliait l'aéroport de Luton à celui de Glasgow, ce 27 juillet. Selon le Sun, le premier à se faire l'écho de l'incident, c'est environ une heure après le décollage que l'individu a commencé à proférer des menaces aussi étranges qu'angoissantes.

Un témoin a raconté dans le tabloïd avoir été brusquement tiré du sommeil vers 8h du matin, lorsque le suspect est sorti des toilettes à l'arrière de l'appareil. «Je vais faire exploser l'avion. Mort à l'Amérique, mort à Trump!» s'est mis à brailler l'individu, sous le regard interloqué des autres passagers.

Sur des images vidéos en circulation sur les réseaux sociaux, l'homme, après avoir affirmé qu'il avait une bombe sur lui et crié «Allah Akbar» à plusieurs reprises, en levant le poing, «a bousculé le personnel de la compagnie aérienne et s'est montré agressif envers eux», raconte un témoin au Sun. «C'était un homme costaud, environ 1,80 m, et les hôtesses étaient menues.»

Des images de l'incident ont circulé sur les réseaux sociaux. Vidéo: watson

Dans une autre vidéo obtenue par le Sun, on entend quelqu'un demander à l'agitateur: «Pourquoi dites-vous que vous allez faire exploser l'avion?»

«Parce que je veux envoyer un message à Trump. Il est en Ecosse!» Le suspect

Le président américain, en effet, se trouve actuellement en Ecosse sur son parcours de golf de Turnberry, où il a rencontré le premier ministre britannique Keir Starmer, ce lundi. Le club se trouve à environ une heure de vol du lieu de l'incident.

Face au comportement inquiétant de l'individu, un passager n'a pas tardé à réagir. Le suspect a été plaqué au sol et neutralisé, puis maintenu par un petit groupe de courageux passagers jusqu'à ce que l'appareil se pose.



«Tout le monde a sauté sur lui» Un témoin, au Sun

Pendant ce temps, alors que l'avion approchait de sa destination, les pilotes ont choisi d'effectuer un atterrissage d'urgence. Après avoir atteint le tarmac, l'Airbus A319 a été dirigé vers une partie éloignée de l'aéroport. «Je n'avais jamais vu ça auparavant. Le personnel de la compagnie aérienne, c'étaient toutes des filles, elles étaient vraiment bouleversées, mais elles étaient super professionnelles», confie la source du quotidien britannique.

Le délinquant a ensuite été menotté et conduit hors de l'avion par une demi-douzaine de policiers, laissant le reste de l'appareil très remué. «Certains passagers pleuraient parce qu'ils étaient secoués. C'était un peu surréaliste», s'émeut la source.

Les autorités ont confirmé plus tard qu'aucun explosif n'avait été trouvé à bord, indique le New York Post. Dans un communiqué, la police écossaise a déclaré de son côté: «Nous avons reçu un rapport faisant état d'un homme provoquant des troubles sur un vol arrivant à Glasgow vers 8h20 le dimanche 27 juillet 2025. Les policiers sont montés à bord de l'avion à son arrivée et un homme de 41 ans a été arrêté et est toujours en détention. L'enquête se poursuit.»



«Pour l’instant, nous pensons que l’incident a été maîtrisé et que personne d’autre n’était impliqué. Nous avons connaissance de vidéos circulant en ligne et celles-ci sont actuellement analysées par les services antiterroristes» Un porte-parole de la police écossaise

Un porte-parole d'easyJet a déclaré pour sa part que le suspect avait été renvoyé «en raison de son comportement à bord».

«L'équipage d'easyJet est formé pour évaluer toutes les situations et agir rapidement et de manière appropriée afin de garantir que la sécurité du vol et des autres passagers ne soit compromise à aucun moment», affirme le porte-parole de la compagnie. «La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre équipage sont toujours la priorité absolue d'easyJet.»