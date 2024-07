George Clooney et Joe Biden à la Maison Blanche. Keystone

«Nous avons besoin d'un nouveau candidat»: George Clooney lâche Biden

L'acteur George Clooney, un fervent démocrate, a publié une tribune mercredi dans laquelle il exhorte Joe Biden à céder sa place à un autre candidat en vue des prochaines élections présidentielles américaines.

Plus de «International»

Séisme à Hollywood. L'acteur George Clooney s'est exprimé sur la campagne de réélection du président Joe Biden: il ne veut plus du démocrate pour un second mandat à la Maison Blanche.

Mercredi, la star américaine a publié une tribune dans le New York Times dans laquelle il a déclaré être un «démocrate de toujours» tout en partageant ses raisons sous le titre suivant:

«J'aime Joe Biden. Mais nous avons besoin d'un nouveau candidat» George Clooney

«Nous ne gagnerons pas en novembre avec ce président. Nous ne gagnerons pas la Chambre des représentants et nous perdrons le Sénat. Ce n'est pas seulement mon opinion, c'est celle de tous les sénateurs, membres du Congrès et gouverneurs avec lesquels je me suis entretenu en privé. Chacun d'entre eux, indépendamment de ce qu'il ou elle dit publiquement», a ajouté le mari d'Amal Clooney. (jch)