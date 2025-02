En 2016, Skype comptait environ 300 millions d'utilisateurs. Keystone

Skype va disparaître dans deux mois

Skype me sera plus disponible à partir de mai 2025, a fait savoir Microsoft ce vendredi. Lancée en 2003, la plateforme a révolutionné la manière de communiquer via internet, avant de se faire dépasser par la concurrence.

Microsoft va fermer en mai la plateforme Skype, pionnière des appels par internet au début des années 2000, aujourd'hui dépassée par la généralisation de cette technologie et l'émergence d'autres services tels que Zoom, selon un message du groupe publié sur X.

Fondée par des entrepreneurs scandinaves, Skype avait été rachetée en 2011 par le géant américain des logiciels pour 8,5 milliards de dollars (7,7 milliards de francs au cours actuel).

«A partir de mai 2025, Skype ne sera plus disponible», annonce le groupe dans un message sur son compte X. Et de préciser:

«Dans les prochains jours, vous pouvez vous inscrire sur la version gratuite de Microsoft Teams avec votre compte Skype pour rester connecté à vos conversations et vos contacts.»

Mis en ligne en 2003, le service a démocratisé le téléphone dit IP (Internet Protocol), qui permet de numériser la voix, offrant ainsi notamment la possibilité de passer un appel via un ordinateur.

Autre avantage, appeler un autre titulaire d'un compte Skype était gratuit. La téléphonie IP a en effet fait chuter le coût d'un appel par rapport à la téléphonie classique. En 2005, Skype a introduit les appels vidéo, ouvrant une nouvelle ère.

300 millions d'utilisateurs

La même année, le groupe a été racheté, pour 2,6 milliards de dollars, par la plateforme de vente en ligne eBay, qui le cèdera quatre ans plus tard à un consortium emmené par la société de capital-investissement Silver Lake Partners. Ce dernier le revendra ensuite à Microsoft.

En 2016, Skype comptait environ 300 millions d'utilisateurs, mais la montée en puissance de nombreux concurrents a stoppé sa croissance.

Dès 2010, Apple avait mis sur le marché FaceTime, une application permettant d'effectuer gratuitement des appels audio et vidéo. Intégrée à l'écosystème Apple, elle a rapidement connu le succès.

Whatsapp, Zoom et les autres

En 2015, quelques mois après son acquisition par Facebook (aujourd'hui devenu Meta), l'application de messageries WhatsApp ajoute les appels téléphoniques à son application.

Début 2017, le propriétaire de Skype, Microsoft, a lancé Teams, version plus riche qui offrait aux professionnels un espace de discussion écrite, de partage de documents et de visio-conférences. Au même moment, Google mettait en ligne le service de communication vidéo Google Meet.

La pandémie de Covid-19 a ensuite catapulté sur le devant de la scène, au printemps 2020, la start-up Zoom. (ats)