Vous pouvez changer le look de Whatsapp

Mise à jour du design sur WhatsApp: les utilisateurs peuvent désormais personnaliser l’application de messagerie. Image: dr

Whatsapp introduit de nouveaux designs dans les chats. Dès maintenant, les utilisateurs peuvent personnaliser leurs conversations avec de nouvelles couleurs et de nouveaux arrière-plans.

Marcel Horzenek / t-online

Plus de «Société»

Un article de

«New year, new me»: Whatsapp change de look – si l'on veut. Le service de messagerie a indiqué sur son blog que les utilisateurs ont désormais la possibilité de personnaliser les couleurs de leurs bulles de discussion et de leurs arrière-plans.

La nouvelle fonction «Chat-Designs» permet aux utilisateurs de choisir parmi plus de 20 couleurs différentes pour leurs bulles de dialogue. De plus, 30 nouvelles options d'arrière-plan sont disponibles. Cette nouvelle devrait réjouir les nombreux utilisateurs qui souhaitaient pouvoir d'avantage customiser leur discussions, dit l'entreprise.

WhatsApp : le design de l’application pourra bientôt être personnalisé. Image: dr

Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs conversations de différentes manières. Ils peuvent soit choisir des designs prédéfinis qui modifient à la fois l'arrière-plan et les bulles de discussion, soit créer leurs propres combinaisons de couleurs. Ils peuvent aussi télécharger des photos personnelles et les utiliser arrière-plan. Si un utilisateur décide de modifier le design d'une conversation, la personnalisation ne s'appliquera qu'à son propre écran – les partenaires de discussion continuent à voir leur propre design.

Paramètres pour tous les chats ou individuellement

Les utilisateurs peuvent choisir d'appliquer le même design à tous les chats ou de personnaliser chaque conversation individuellement. Il est également possible de modifier le look des canaux.

L'accès aux nouvelles fonctions diffère selon le système d'exploitation: sur iOS, il faut taper sur le nom du chat, sur Android, il faut passer par le menu en trois points. Les utilisateurs des deux systèmes peuvent trouver les paramètres du design de chat par défaut sous «Paramètres» et «Chats».

La fonction est disponible dans le monde entier, tant pour les appareils Android que pour les appareils iOS. La mise à jour sera proposée progressivement – Whatsapp indique que le déploiement complet pourrait prendre plusieurs semaines.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci