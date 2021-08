YouTube défend sa politique de modération face à la désinformation

La question de la désinformation autour du Covid-19 et des vaccins sur les réseaux sociaux fait rage. La plateforme vidéo a détaillé sa stratégie de validation.

YouTube a indiqué mercredi avoir retiré plus d'un million de vidéos contenant de la «désinformation dangereuse sur le coronavirus» depuis le début de la pandémie de Covid-19. La plateforme vidéo de Google défend ses techniques de modération, alors que les réseaux sociaux sont accusés de contribuer à la propagation d'idées trompeuses.