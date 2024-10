«Ce soir, il n’y a plus un chef aussi dangereux, aussi doué que Sinwar»

Le journaliste franco-israélien Charles Enderlin vient de publier «Le grand aveuglement. Israël face à l'islam radical» (Albin Michel). watson l'a joint ce jeudi soir par téléphone à Jérusalem. Il commente la mort de Yahya Sinwar et ses possibles conséquences.

Plus de «Jérusalem»

Comment les Israéliens ont-ils réagi à l’annonce de la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas?

Charles Enderlin: Ils ont réagi avec une entière satisfaction et une certaine surprise. Il y a eu des applaudissements sur la plage de Tel-Aviv. Mais personne n’a dansé dans les rues. Les familles d’otages sont allées manifester devant le ministère de la Défense avec des tambours, demandant que maintenant soit passé un accord pour libérer les proches encore aux mains du Hamas.

Que savez-vous des conditions dans lesquelles Yahya Sinwar a été tué?

Il a été tué au cours d’un petite opération, une opération ponctuelle. Un groupe de soldats avec une petite unité de chars est tombé sur une maison, où apparemment il y avait une activité du Hamas. Il y a eu un échange de tirs, un obus de char a été tiré contre la maison.

«A l’intérieur, les soldats israéliens ont trouvé trois corps. L’un des trois ressemblait étrangement à Yahya Sinwar»

Une prise d’empreintes et d’ADN a été effectuée. Les résultats ont montré qu’il s’agissait bien lui. Là-dessus, le premier ministre Benyamin Netanyahou a donné une conférence de presse ce jeudi soir, annonçant que la guerre continuait. A noter que, sur place, les soldats israéliens ont trouvé des sommes importantes en dollar et en euro.

Et la société israélienne, est-ce qu’elle peut penser que la mort de Sinwar marque le début de la fin?



«Non. Et d’abord, il faut savoir que personne ne peut penser à la place de la société israélienne, qui est profondément divisée»

Les sionistes religieux, la droite nationaliste dure et le Likoud, le parti de Netanyahou, sont pour poursuivre la guerre. D’ailleurs, le Likoud organise, dans quinze jours, je crois, un grand rassemblement en faveur de la construction de colonies dans Gaza...

Et l’autre partie de la population, qui est-elle et qu’est-ce qu’elle veut?

Cette autre partie est composée principalement de laïques, qui sont pro-démocratie, à rebours d’un Israël ethno-religieux, et qui pensent qu’il est temps de faire un accord de cessez-le-feu avec un échange de prisonniers, afin d’obtenir la libération des otages. Cette partie-là n’est à l’heure actuelle pas entendue par le gouvernement.

Va-t-on vers une sorte de voie médiane entre les nationalistes religieux et les laïques?

Je n’en ai aucune idée.

«Pour l’instant, le pays est dirigé par Benyamin Netanyahou, qui est le gouvernement le plus annexionniste, le plus à droite et le plus religieux de l’histoire d’Israël»

Et il n’y a pas d’élections prévues avant octobre 2026. Netanyahou dispose actuellement d’une majorité solidement bétonnée de 66 députés sur 120. Aucun pour l’instant ne fait défection.

Mais la mort de Yahya Sinwar change quand même quelque chose, non?

Effectivement, Sinwar n’est plus là, il n’y a plus un chef militaire aussi dangereux, aussi doué, aussi intelligent que lui pour diriger les combats à Gaza. Probablement que la direction politique du Hamas va désormais passer aux dirigeants du Hamas qui vivent au Qatar et en Turquie.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a promis à ceux qui retiennent des otages à Gaza qu’ils seraient épargnés s’ils les relâchent.

On verra.