Voici l'impact de l'alcool sur votre vie sexuelle

Il existe de nombreuses habitudes qui peuvent augmenter le désir sexuel: la consommation d'alcool en fait partie. Dans un sondage récent, 50% des personnes ont déclaré avoir plus envie de faire l'amour lorsqu'elles sont pompettes. Mais attention aux excès.

Jennifer Buchholz / t-online

Le fait que des personnes soient alcoolisées pendant les rapports sexuels n'est pas si rare, comme le montre un sondage réalisé par l'institut d'études de marché Appinio à la demande de la plateforme de films/audios sexuels Cheex. Ainsi, près d'une personne sur sept (13,2 %) a déclaré avoir été alcoolisée «environ la moitié» ou plus de sa vie sexuelle.

Le sondage, en bref L'enquête réalisée par l'institut d'études de marché Appinio pour le compte de Cheex a eu lieu en ligne en août 2023. Un millier de femmes et d'hommes âgés de 25 à 44 ans y ont participé.

L'enquête ayant été menée uniquement auprès des utilisateurs de la plateforme Cheex, les résultats ne sont pas représentatifs.



Pourtant, la consommation d'alcool avant un rapport sexuel peut avoir de graves conséquences et ne doit pas être prise à la légère. Sur le long terme, peu importe qu'il s'agisse d'un seul verre de vin ou de plusieurs cocktails.

L'alcool donne plus envie de faire l'amour

Les raisons pour lesquelles les gens ont recours à l'alcool varient d'une personne à l'autre. D'une part, l'alcool a un effet désinhibiteur, et d'autre part, il augmente la libido et donne l'impression d'être plus sûr de soi. Ainsi, 51,7 % des personnes interrogées ont déclaré avoir plus ou même toujours envie de faire l'amour après avoir bu de l'alcool.

En outre, le sexe sous l'influence de l'alcool est «plutôt meilleur» (pour 26,8%) ou même «nettement meilleur» (4,9%), indique l'enquête. Une personne sur cinq (19%) trouve que le verre de vin, la bouteille de bière ou le cocktail rendent le sexe moins bon. La majorité (44,1%) estime toutefois que le sexe à jeun et le sexe sous l'emprise de l'alcool ne se distinguent pas en termes de qualité.

Mais l'effet désinhibant des boissons peut aussi avoir des conséquences négatives. Ainsi, une grande majorité (57,6%) a déclaré avoir fait pendant l'acte des choses qu'elle n'aurait pas faites sobre.

Effet positif sur la libido, si on a le bon dosage

Les experts savent que l'alcool a une influence sur la sexualité. Pour que l'effet soit positif, il ne faut toutefois consommer qu'une petite quantité – par exemple un verre de vin ou un verre de bière. Selon les experts, l'alcool peut alors avoir un effet stimulant, désinhibant et augmenter le désir.

Mais si l'on consomme plus d'alcool, l'excitabilité sexuelle diminue fortement. Sans compter un effet négatif sur la capacité d'érection lorsque la quantité d'alcool consommée est trop importante.

L'alcool reste une drogue qui peut rendre dépendant

L'alcool est à la fois un neurotoxique et une drogue. Il peut d'une part rendre une personne docile et d'autre part la rendre dépendante. Il peut donc arriver que des actes soient commis sous l'influence de l'alcool et que la personne alcoolisée les regrette par la suite.

En outre, la consommation d'alcool peut avoir des effets négatifs sur la santé, surtout si elle est fréquente. Elle affecte non seulement la capacité d'érection et les spermatozoïdes, mais peut également empêcher l'orgasme.

Les femmes et les hommes ne doivent pas non plus oublier que la consommation d'alcool avant un rapport sexuel peut également avoir des conséquences psychologiques sur le long terme. Ils peuvent ainsi s'habituer aux rapports sexuels sous l'emprise de l'alcool et avoir ensuite des difficultés à être excités ou stimulés tant qu'ils sont sobres.

(Traduit et adapté de l'allemand par Daphnée Lovas)