C'est l'un des personnages les plus célèbres de la planète et pourtant, nous n'avons même pas une idée de la tronche précise que pouvait bien avoir le Christ. image: wikipedia.org

Analyse

Jésus était-il moche? «Je n'irai pas jusqu'à le comparer à Brad Pitt»

Alors que nous célébrons ce dimanche son 2022e anniversaire, un expert nous a aidé à faire toute la divine lumière sur LA question: Jésus était-il un canon de beauté?

Si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer Jésus, qui voyez-vous? Un trentenaire saillant, musclé, aux yeux inspirés et à la barbe mélancolique? Ou, au contraire, un grand chauve un peu moche et bossu, aux traits défigurés par un monosourcil?

Si vous avez choisi la deuxième option, bravo: vous partagez un point commun avec les membres de l'Eglise primitive. Outre la foi, ces premiers chrétiens partagent une conviction: de son vivant, le Christ était... moche.

Désolé, Jésus. image: wikipedia.org

Pour nous brosser un portrait un peu plus précis du fils de Dieu, nous avons fait appel à l'historien de l'art médiéval Pierre-Alain Mariaux. Selon lui, deux options s'offrent à nous:

Se baser sur les portraits qui nous sont parvenus des premiers siècles de notre ère, pas nécessairement réalistes.

Se référer aux textes - dont le plus simple est la Bible.

Le problème? Vous aurez beau retourner votre Nouveau Testament dans tous les sens, vous n'y trouverez pas la moindre petite description physique du Christ. Pas même l'ébauche d'une couleur d'yeux ou d'une fossette.

Pour en savoir plus, il faut nous plonger dans les profondeurs de l'Ancien Testament. Et y trouver deux visions... forcément, très contradictoires.

Qui vous a dit que c'était facile, l'histoire de l'art?

Jésus, le premier Brad Pitt?

Parmi les partisans d'un Christ au physique divin, le Psaume 44, dont la description est sans équivoque: le Messie serait le plus «beau des enfants des Hommes». «Un peu comme quand Brad Pitt a été célébré de nos jours, comme étant le plus bel homme du monde», souligne le professeur Pierre-Alain Mariaux.

«Je n’irais pas jusqu’à dire que Brad Pitt et le Christ, c'est le même combat. Mais on peut partir du principe que le Messie est le plus beau des hommes, avant même d'être arrivé sur Terre» Pierre-Alain Mariaux, historien de l'art médiéval.

Théorie reprise plus tard par les pères de l'Eglise (nous avons nommé saint Jérôme et saint Augustin), qui avancent que, d'un point de vue théologique, Jésus se doit d'avoir un visage et un corps d'une «beauté idéale».

Il était «beau dans sa jeunesse, beau sur terre et beau dans le ciel» Dixit Saint Augustin.

Jésus le laid

Malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord. Dans une prophétie moyennement flatteuse, le prophète Ésaïe prophétise que:

«Le Messie sera sans beauté ni éclat, ni aimable apparence» Dixit Isaïe.

Comprenez: le Messie aura doté de moult vertus, certes, mais pas d'un sex appeal hors-du-commun.

Hm. image: wikipedia.org

Son de cloche identique du côté du philosophe anti-chrétien Celse, qui écrit au 2e siècle dans son Discours véritable que Jésus était, je cite: «laid et petit.»

Pff.

Verdict?

Autant de descriptions que de portraits-robots de Jésus possibles. Pour résoudre cette contradiction entre deux textes issus du seul et unique Ancien Testament, les théologiens et les pères de l’Eglise se sont mis d’accord: la beauté du Christ sera avant tout spirituelle.

Comme dirait Jésus, la vraie beauté est celle du coeur. image: wikipedia.org

Ajoutons à cela quelques connaissances historiques, comme son lieu de naissance (quelque part en Judée), son métier (charpentier) et sa pilosité faciale (à l'époque, la barbe est obligatoire pour les hommes) et nous pouvons tirer quelques vagues certitudes: Jésus était bronzé, ni noir ni blanc, de bonne constitution physique (osons dire musclé), et barbu.

Jésus le supplicié

Dès les premiers siècles de notre ère, les représentations de Jésus se sont démultipliées et ses traits sont loin d'être fixés: avec ou sans barbe, jeune ou plus mûr, charismatique ou innocent...

On remarque toutefois qu'au Moyen-âge, en vertu de l’ascétisme à la mode, son visage est de plus en plus creusé. «Ce qui colle bien à l’idée de l'ascète retiré de la société».

«Jésus est le reflet du canon esthétique. C’est un modèle pour les hommes, plus qu'un modèle de beauté transcendant» Pierre-Alain Mariaux

Quant à ses postures, elles sont tout aussi variables. La plus fréquente restant la Crucifixion - même si on ne peut pas dire que ce soit celle où Jésus apparaît sous son jour le plus engageant. Avec le temps, les crucifixions vont même devenir de plus en plus morbides: sous le pinceau sanguinolent des artistes médiévaux, le corps est torturé, lacéré, malmené.

«C’est presque un morceau de viande suspendu à une fourche. C’est assez violent» Pierre-Alain Mariaux

C’est seulement à partir du 12e siècle que le visage du Christ commence véritablement à se fixer - sous la forme d'un Zeus ou d'un Jupiter - et que l'idée Jésus plutôt beau gosse s'inscrit dans une tradition constante et répétée.

Là, on se croirait dans Game of Thrones.

La plastique de Jésus a donc 2000 ans, autant d'interprétations, de réinterprétations et de surinterprétations dans les dents. Mais surtout, «une excellente crème anti-âge», conclut Pierre-Alain Mariaux.