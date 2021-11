15 images qui montrent que le Moyen-Âge était une période perverse

15 images qui montrent que le Moyen-Age était une période perverse

On a souvent l'impression que le Moyen-Âge, c'était une période sombre, marquée par l'ignorance, la superstition et l'abstinence sexuelle forcée. C'est peut-être vrai, mais certaines images racontent une autre histoire.

On parle ici des enluminures, terme qui désigne «une décoration exécutée à la main qui orne un manuscrit» (merci Wikipédia). Avant l'invention de l'imprimerie, les textes devaient être copiés à la main. C'était la tâche des moines copistes, qui pouvaient accessoirement décorer les documents qu'ils étaient en train de dupliquer avec lesdites enluminures.

Pour tromper l'ennui ou, plus probablement, s'amuser un peu, certains d'entre eux glissaient entre les pages des manuscrits des références pas tout à fait catholiques. Une page Facebook appelée «Gens de l'art médiéval qui meurent mal et s'en fichent de tout» a dressé une liste des meilleures images, et le résultat est totalement WTF. Petit best of.

Commençons avec un truc soft Image: facebook

Il s'agit probablement d'une métaphore, mais on ne sait pas trop de quoi Image: facebook

C'était un sujet déjà très populaire à l'époque Image: facebook

«J'ai un cadeau pour toi» Image: facebook

Moine copiste à son collègue: «j'ai juste besoin d'un "M"»

Son collègue: Image: facebook

«Fais-moi un "F", mais cette fois-ci, je veux quelque chose de sobre» (Et pourquoi il est nu?) Image: Facebook

No comment Image: facebook

Nouvel objectif dans la vie: se faire décapiter par un lapin géant Image: Facebook

C'est un cheval ou un œuf? Et pourquoi il est triste? Image: Facebook

A l'époque, on avait besoin de moins de choses pour s'amuser! Image: Facebook

Ça, par contre, n'a pas changé Image: Facebook

Mais pourquoi? Image: Facebook

Hater, version 1215 Image: Facebook

Falkor, is that you? Image: Facebook

Et pour finir en beauté: allons jeter un coup d’œil du côté du Moyen-Orient! Image: Facebook

