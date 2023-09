C'est quoi le salaire annuel, en Suisse, permettant de «stabiliser son sentiment de bonheur»? images: canva, montage: watson

Voici combien les Suisses doivent gagner pour être heureux

Car, oui (désolé), selon des chercheurs, le bonheur s'achète. Et pas forcément au même tarif à Zurich qu'en Sierra Leone. Spoiler: vous n'êtes sans doute pas assez rémunérés pour nager dans la béatitude.

Plus de «Société»

«Oh, moi, tu me parques dans une cahute avec une chèvre, une cafetière et quelques bouquins, je suis comme un coq en pâte.» On a tous un ami (en crise) qui rêve de bâcher HEC ou de quitter son job de directeur marketing pour se rapprocher de la nature/se reconnecter à son soi profond/retrouver de vraies valeurs/fuir la bestialité du capitalisme.

Grand bien lui fasse! Mais conseillez-lui d'installer sa tente Quechua en Sierra Leone (s'il ne tient pas particulièrement à la vie).

Car, hélas, une grappe de chercheurs australiens ont décidé de dépoussiérer leur exemplaire des Liaisons Dangereuses. Dans ce classique, la marquise de Merteuil, dans une bouffée révolutionnaire, déclarait au XVIIIe siècle que «l’argent ne fait pas le bonheur; mais il faut avouer aussi qu’il le facilite beaucoup».

Disons surtout que l'institut S Money, autrement plus calé en devises qu'en littérature française, s'est penché sur la deuxième partie de sa célèbre phrase. Et autant vous dire que le chanteur Cali avait tort lorsqu'il se demandait C'est quand le bonheur. La question, la vraie, celle qui fait mal aux poètes (et aux pauvres), c'est «où» et «combien».

Aujourd'hui, l'institut du diable nous plonge dans un bain glacé en nous informant qu'il «suffit» de gagner 8 658 dollars par année en Sierra Leone pour être heureux. Oui, un salaire tout juste acceptable en Suisse par... mois. Mais on vous arrête tout de suite: il y a bien sûr un prix à payer. La Sierra Leone est l'un des pays les plus pauvres et (donc) les plus dangereux du monde. Espérance de vie moyenne? 57 ans. Si la problématique des retraites leur passe au-dessus, pas la faucheuse.

Là, vous vous demandez certainement: «Est-ce que j'ai assez de pognon?» Sachez d'abord que c'est comme pour la bouffe.

«La satiété arrive plus tard dans les régions les plus riches, en termes de satisfaction dans la vie» L'institut S Money

C'est donc une autre faim dans le monde que nous brandit cet institut financier, qui se base notamment sur une étude de l'Université de Harvard pour... la contredire (un peu). Cette dernière considère qu'au-delà de 75 000 dollars par année, le salaire n'a plus d'influence sur le bonheur. En d'autres termes, votre chef de service n'a aucune raison d'être moins heureux que Bernard Arnault.

Entre les lignes, on comprend surtout qu'il est urgent de se faire poser un anneau gastrique sur nos fringales matérielles. Si ce n'est pas une surprise, cette fois c'est officiel. Et différent à Lausanne qu'à Téhéran.

Bon... how much ?

Voici les pays où le bonheur est considéré comme le moins cher:

(En salaire annuel)

Sierra Leone – 8 658 $ Suriname – 10 255 $ Madagascar – 11 355 $ Guyane – 11 707 $ Soudan – 11 845 $ Nicaragua – 11 941 $ Colombie – 12 159 $ Gambie – 12 597 $ Bolivie – 12 795 $ Ghana – 12 949 $

Voici le Top 5 des pays où le bonheur serait le plus onéreux:

Iran – 239 700$ Yémen – 172 140 $ Australie – 121 191 $ Zimbabwe – 118 342 $ Norvège – 117 724 $

Et la Suisse, alors ?

Conclusion : en Suisse, en-dessous d'un salaire annuel de 103 655 francs, le bonheur a du mal «à se stabiliser».

Autrement dit, 8 637 par mois (sans le 13e).

Pour ne pas rajouter trop d'huile sur le feu, on vous laisse avec cette enquête de l'Office fédéral de la statistique (et à votre dépression): en Suisse, en 2022, 29% des hommes travaillant à temps plein gagnaient plus de 104 000 francs par an. Contre seulement 17% des femmes.

Vous savez donc ce qui vous reste à faire. (Si jamais, on trouve des tentes Quechua à partir de 35 balles chez Decathlon.)