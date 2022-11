Anna Delvey prévoit d'organiser des dîners branchés chez elle

Anna Delvey a un nouveau projet qui ne concerne que des gens VIP

L'arnaqueuse qui a inspiré une série Netflix est actuellement assignée à résidence avec bracelet électronique à la cheville. Elle prévoit d'organiser des dîners mondains dans son appartement de New York.

Elle n'a pas dit son dernier mot. Anna Delvey, l'arnaqueuse qui a inspiré la mini-série à succès Inventing Anna sur Netflix, est assignée à résidence et porte un bracelet électronique à la cheville depuis le mois d'octobre. Comment retomber sur ses pattes sans pouvoir sortir de chez soi et après être passée par la case prison? En jouant la carte du culot, comme l'arnaqueuse l'a fait jusqu'à maintenant. Anna Sorokin, de son vrai nom, prévoit d'organiser des dîners branchés dans son appartement d'East Village, comme le rapporte le New York Post.

Selon le média new-yorkais, l'équipe de l'arnaqueuse (oui, elle a une team qui travaille pour elle) recherche actuellement des éléments de décoration pour la cuisine et sollicite des dons auprès d'entreprises du secteur de l'alimentation (gonflée, on vous disait).

Les dîners, qui se tiendront une fois par mois, se veulent exclusifs. Ils sont annoncés comme une «série de salons» et «accueilleront dix à douze personnes VIP, comprenant des influenceurs, des médias et des amis talentueux célèbres.»

Si tout ceci peut paraître très ambitieux (même pour Anna Delvey) un porte-parole de l'arnaqueuse a déclaré au New York Post que ce n'est pas encore concret pour le moment.

«Bien que ça ne soit pas encore confirmé, la série de dîners est l'un des nombreux projets qu'Anna a actuellement en développement» Un représentant d'Anna Delvey

Bonne nouvelle pour les invités triés sur le volet, les dîners ne leur coûteront pas un centime (enfin, théoriquement). Vous allez nous dire: à quoi ça sert? A faire du réseautage, bon sang!

La fausse héritière allemande a été condamnée en 2019 pour avoir volé plus de 200 000 dollars à des banques et des entreprises. Elle a purgé quatre ans de prison avant d'être détenue par les services de l’immigration et des douanes américaines pendant 17 mois. Elle a récemment été libérée et est désormais en résidence surveillée dans un appartement dont le loyer coûte 4250 dollars par mois.

Parmi les choses qu'elle fait pour mettre du caviar dans les épinards, elle dessine. Elle a récemment vendu plusieurs de ses œuvres pour un total de 10 000 dollars.

Pour voir l'étendue de son art, c'est par ici👇