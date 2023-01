La première pleine lune de l'année en Suisse, c'est pour bientôt!

Cette pleine lune s'appelle aussi la «Pleine lune du loup» car elle est la première pleine lune après le solstice d’hiver. Aussi, contrairement à la dernière pleine lune de l'année 2022 , la lune sera située 406 458 kilomètres. Cette pleine lune apparaîtra plus petite, puisqu'elle sera particulièrement loin de la Terre. Fun fact, elle sera même l'une des plus petites de 2023.

Ce nouveau four Samsung prouve que l'humanité aurait dû s'écrouler avant

Voici une invention qui va vous permettre de filmer et de diffuser en ligne votre plat qui cuit sagement dans un four high-tech. HELP.

On est que le 4 janvier et on a déjà envie de s'écraser la tête contre les murs. Lors du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, qui se tiendra de jeudi à dimanche, Samsung va présenter une invention dont la Terre se serait bien passée: un four avec caméra intégrée qui permet de diffuser en live la cuisson de nos petits plats sur internet.