Oscar Pistorius va rester en prison. Image: sda

Oscar Pistorius sait enfin s'il sortira de prison

L'athlète coupable d'avoir assassiné sa petite amie Reeva Steenkamp, en 2013, ne sortira pas de prison. La justice a refusé sa demande de libération.

La demande de libération conditionnelle de l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, a été refusée vendredi, a-t-on appris auprès de l'avocate de la famille de la victime. Il avait été condamné pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp.

«Je ne sais pas pour quels motifs la demande a été refusée, on nous a seulement informés qu'elle avait été refusée et qu'elle serait réexaminée dans un an», a affirmé à l'AFP Tania Koen. Une audience devant une commission ad hoc s'était tenue dans la matinée et devait informer les avocats des deux parties après délibération. (ats/afp/svp)