Oublier un prénom, c'est gênant: voici comment éviter le malaise

Presque tout le monde en a fait l'expérience: vous faites la connaissance de quelqu'un, vous vous présentez, mais peu de temps après, vous avez déjà oublié le nom de la personne en face de vous.

«Bonjour Madame ... euh...»: c'est toujours un peu gênant de ne pas arriver à se souvenir du nom de son interlocuteur. C'est d'autant plus grave lorsqu'il ou elle vient de se présenter à vous.

Certes, il est possible de contourner la situation en n'utilisant que des formules de salutation, mais seules, elles sonnent toujours un peu raides et impersonnelles. Les «bonjour» ou «salut» sont plus sympathiques si on y ajoute le prénom.

L'effet next-in-line en cause

La bonne nouvelle dans tout ça: si vous oubliez rapidement le nom de votre interlocuteur après l'avoir rencontré, c'est tout à fait humain. Il existe même un terme technique pour désigner ce phénomène: l'effet next-in-line, qui signifie «le suivant dans la rangée».

Celui-ci désigne le fait que, lorsque des personnes se trouvent dans une rangée ou un cercle, on se souvient moins bien du nom de la personne qui s'est présentée juste avant soi. La raison? La nervosité augmente parce que l'on est sur le point de passer à son tour – et l'on a déjà oublié son nom.

Mais alors, comment mieux se souvenir des prénoms?

Néanmoins, on n'est pas totalement à la merci de l'effet next-in-line. Il existe deux astuces utiles qui vous permettront de mieux vous souvenir des nouveaux prénoms à l'avenir:

Le répéter à voix haute. Lorsque vous faites la connaissance ou qu'on vous présente quelqu'un, répétez une nouvelle fois le nom de votre interlocuteur à haute voix, par exemple: «Bonjour Madame Dupont, enchanté de faire votre connaissance» ou «Bonjour Rim, avec un i ou un y»? Il est important que vous disiez une nouvelle fois le prénom ou le nom à voix haute. Vous l'enregistrerez ainsi plus facilement dans votre mémoire.

Lorsque vous faites la connaissance ou qu'on vous présente quelqu'un, répétez une nouvelle fois le nom de votre interlocuteur à haute voix, par exemple: «Bonjour Madame Dupont, enchanté de faire votre connaissance» ou «Bonjour Rim, avec un i ou un y»? Il est important que vous disiez une nouvelle fois le prénom ou le nom à voix haute. Vous l'enregistrerez ainsi plus facilement dans votre mémoire. Construire une chaîne de pensées: pour ancrer le nom encore plus profondément dans votre mémoire, construisez une chaîne de pensées. Elle devrait, dans le meilleur des cas, établir un lien simple et facile à retenir avec le nom. Ce moyen mnémotechnique peut par exemple être combiné avec une information supplémentaire qui se rapporte à l'interlocuteur – pour le prénom Rim mentionné, la question de l'orthographe avec i ou y. Ou à son apparence, qui vous rappelle peut-être une célébrité.

Si vous avez malgré tout oublié le nom de votre interlocuteur, n'hésitez pas à le dire. Évitez toutefois les «euh...» gênants, mais soyez honnêtes et admettez que vous avez simplement du mal à vous souvenir des noms. Dans la plupart des cas, il en va de même pour votre interlocuteur.

