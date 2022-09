Jean-Luc Godard est décédé

Le réalisateur du Mépris et A bout de souffle est mort à l'âge de 91 ans.

Jean-Luc Godard, réalisateur franco-suisse et figure clé de la Nouvelle Vague, le mouvement cinématographique qui a révolutionné le cinéma à la fin des années 1950 et 1960, est décédé à l'âge de 91 ans, a rapporté le journal français Libération.

Jean-Luc Godard. Image: KEYSTONE

Né à Paris, en 1930, Godard grandit et fait ses études à Nyon, sur les rives Léman. De retour à Paris en 1949, il fréquente les «ciné-clubs» intellectuels qui fleurissent dans la capitale française après la guerre et qui sont le creuset de la nouvelle vague française.

Dès le début, Godard adopte une attitude non-conformiste en défendant le cinéma hollywoodien traditionnel et en promouvant des personnalités comme Howard Hawks et Otto Preminger plutôt que des personnages plus à la mode. Il voue également une grande admiration à Humphrey Bogart, ce qui transparaît dans son premier long métrage, A bout de souffle, sorti en 1960.

Récemment, un autre monument du cinéma Suisse est aussi disparu. En effet, le cinéaste genevois Alain Tanner est décédé dimanche dans sa 93e année. Reconnu internationalement, il était est à l’origine du nouveau cinéma suisse dans les années 1970.

(jah)