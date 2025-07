En Chine, des GPS humains sont apparus: «Ils font tout à notre place».

Afin de mieux naviguer dans les grands établissements hospitaliers chinois, les seniors sont de plus en plus nombreux à faire appel à des accompagnateurs spécialisés.

L'offre des soins n'étant pas satisfaisante dans les campagnes chinoises, de nombreux patients, souvent âgés, affluent dans les hôpitaux des grandes villes. C'est alors qu'émerge un métier d'un genre nouveau: accompagnateur de patients pour mieux naviguer entre couloirs et ascenseurs.

jade gao, Pékin / AFP

Dans un hôpital bondé de Pékin, Tian Yigui, 83 ans, remet des documents médicaux de son épouse à une accompagnatrice professionnelle, chargée de les guider à travers les méandres d'un système hospitalier bien souvent labyrinthique.

Les cabinets médicaux privés sont rares en Chine. Même pour des affections bénignes, l'écrasante majorité des Chinois se rendent donc dans les hôpitaux, où travaillent les docteurs.

La qualité inégale des établissements et du personnel de santé pousse les patients, notamment de zones rurales, vers les meilleurs établissements des grandes villes. Mais ces derniers sont immenses, très fréquentés, bruyants, plus que souvent épuisants pour les patients.

Cette situation a donné naissance au métier d'«accompagnateur médical», en plein essor en Chine, où le secteur des services à la demande, réservables en ligne, est bien plus développé qu'en Occident.

Tian Yigui, l'homme de 83 ans, fait part de sa propre expérience:

Comme dans les autres hôpitaux, les patients font face à de longues files d'attente, de multiples formalités d'admission et plusieurs paiements à effectuer le long du parcours.

Documents en main, Meng Jia, l'accompagnatrice de Tian et de son épouse Gao Yingmin, enchaîne les démarches avec dextérité avant de les rejoindre en salle de consultation. Elle se rend ensuite avec le mari au guichet de paiement, puis explique au couple comment retirer les médicaments prescrits par le médecin.

Quatre heures d'accompagnement coûtent généralement aux alentours de 300 yuans (33 francs). Un investissement justifié pour Gao, 78 ans, suivie médicalement pour des complications après une opération à la gorge. Elle déclare, en parlant avec difficulté en raison de sa canule respiratoire:

«C'est pratique, efficace et ça nous rassure. On n'a plus à s'en faire, ils font tout à notre place»

L'offre d'accompagnateurs médicaux est pléthorique sur internet. Agée de 39 ans, Meng Jia explique qu'elle n'avait aucune formation dans le secteur médical avant de s'inscrire à une formation d'une semaine dispensée par Chengyi Santé, une plateforme en ligne qui met en relation patients et accompagnateurs.