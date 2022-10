Emma Watson, Robbie Coltrane, James et Oliver Phelps et Matthew Lewis, en visite guidée du Monde magique de Harry Potter au parc Universal à Orlando (Etats-Unis) Image: Keystone

A tous les fans d'Harry Potter: l'acteur qui incarnait Hagrid est décédé

Robbie Coltrane, connu notamment pour son rôle dans la célèbre saga britannique, s'est éteint à l'âge de 72 ans.

A tous les fans d'Harry Potter: nos sincères condoléances. C'est avec une profonde tristesse et la larme à l'oeil que nous avons appris le décès de Robbie Coltrane à l'âge de 72 ans. L'acteur écossais était connu pour avoir incarné le personnage de Hagrid dans la célèbre saga britannique.

En hommage, voici ses meilleurs moments à l'écran 😢 Vidéo: watson

Sa longue barbe, sa (très) grande taille, sa gentillesse et sa loyauté légendaire envers Ron, Harry et Hermione resteront à jamais gravés dans les mémoires de ses fans.

Un peu de joie en ce jour sombre... Les secrets de Dumbledore opèrent leur magie sur le box office

«Un acteur merveilleux et intelligent»

Dans un communiqué, son agent Belinda Wright a déclaré:

«On se souviendra de lui pendant des décennies comme Hagrid, un rôle qui a fait la joie des enfants et des adultes du monde entier, suscitant un flot de lettres de fans chaque semaine pendant plus de 20 ans»

Relaté par Sky News, Belina Wright décrit Robbie Coltrane, dont le vrai nom est Anthony Robert McMillan, comme un «acteur merveilleux et intelligent».

Il a également été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An 2006 pour ses services à l'art dramatique. L'acteur avait également joué le rôle de Valentin Dmitrovich Zukovsky dans les films de James Bond GoldenEye et Le monde ne suffit pas. Il a décroché trois victoires consécutives du meilleur acteur aux British Academy Film Awards pour ce rôle.

Rest in peace Hagrid. You will be missed. ❤️ (ag)