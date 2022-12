Ce top 50 de la cuisine indigne les internautes: les USA sont 8e

«Chaque année, lorsque nous publions la liste, il y a beaucoup de gens en colère, on reçoit même des appels d'ambassades. Nous avons appris à vivre avec. Précisons notre méthodologie. Nous sommes un site dédié à la cuisine locale et avons une base de données de plus de 15 000 plats et ingrédients.»



«Tout au long de l'année, les gens évaluent ces aliments (et non les cuisines) dans notre base de données. Certains votes sont reconnus par notre système comme invalides (par exemple les votes nationalistes: les gens d'un pays donnent des notes élevées à leurs plats et des notes basses à leurs voisins. Nous ne comptons pas ces votes).»



«A la fin de l'année, on fait la moyenne des plats les mieux notés dans chaque cuisine (pour que la France ne soit pas pénalisée par les grenouilles, par exemple). Et c'est tout.»



«Personne n'aime cette liste, mais c'est le reflet des voix valables de vraies personnes. Ne nous détestez pas, nous ne faisons que compter les votes. Joyeux Noël!»