Voici le secret pour vous enfiler plus de 76 hot-dogs en 10 minutes

A l'occasion de la fête nationale du 4 juillet, un média américain on ne peut plus sérieux s'est demandé comment battre le record du plus grand nombre de hot-dogs avalés en un minimum de temps. On vous dévoile les astuces de ce sport gargantuesque.

Ah, l'Amérique! Sa grandeur, ses présidents, sa culture... et, surtout, ses concours de hot-dogs. Une tradition absolue de la fête nationale du 4 juillet. Mieux: un sport institutionnalisé aux Etats-Unis, sous l'égide de la Major League Eating.

Le record absolu du nombre de hot-dogs est actuellement détenu par Joey Chestnut, alias «Jaws» («mâchoires», pour la traduction). En 2021, le bonhomme s'est enfilé pas moins de 76 hot-dogs en 10 minutes. Parmi ses autres records: 5 kilos d'asperges en dix minutes, ou encore 81 gaufres en huit minutes.

En 2022, le Nathan's Famous International Hot Dog Eating Contest s'est tenu à Brooklyn. Image: Anadolu

Tant et si bien que le Washington Post s'est demandé quels étaient les critères pour mener à bien cette mission (g)astronomique.

La physionomie idéale

S'enfiler une quantité maximale de bouffe en un minimum de temps n'est pas donné à tous: certains traits génétiques sont indispensables pour prendre part à ce genre de compétition sans mourir. D'après les «gurgitateurs» aguerris, il est indispensable de posséder:

Un cou très court (pour raccourcir le transit entre la bouche et l'estomac).

Un torse très long (plus d'espace vertical pour accumuler la nourriture).

Une cage thoracique très large (pour une expansion maximale de la nourriture dans l'estomac).

Une constitution globalement très large (plus d'espace horizontal pour accumuler les hot-dogs).

«Joey est un gars plus "large". Il est en quelque sorte bâti pour s'adapter» Nick Wehry, troisième au concours de hot-dogs de 2021.

Fun fact: avoir un énorme bide n'est pas indispensable. Selon la Major League Eating, une couche de tissu adipeux trop importante limite au contraire l'expansion de l'estomac. Les plus gros mangeurs ont plutôt intérêt à rester en forme, afin de pouvoir déployer un maximum «d'énergie» pendant le concours.

Pour vous donner une idée, le champion du monde de hot-dogs, Joey Chestnut, mesure 1,82 mètre pour 105 kilos. «Un gros bébé», commente un collègue de la rédaction des sports de watson. Gros bébé, certes, mais assez loin de l'ogre sanguinaire de 2 mètres de haut qu'on pourrait s'imaginer.

On vous laisse juger: Joey Chestnut, 1m82 pour 105 kilos, et une physionomie adéquate pour avaler quantité de trucs. Getty Images North America

Joey Chestnut a affirmé qu'il avait déjà atteint 82 hot-dogs lors d'une séance d'entraînement. Il est persuadé qu'il est humainement possible d'aller plus loin: avec la carrure adéquate, avaler 90 hot-dogs serait «humainement» possible.

Une mastication de champion

Si les Etats-Unis regorgent de ce type de concours (maïs, ailes de poulet, pistaches, gaufres, asperges ou encore les fameuses pumpkin pies), la plupart des concurrents s'accordent sur le fait que les hot-dogs sont les aliments les plus difficiles à manger rapidement, car ils combinent vitesse, capacité, technique et endurance.

D'où la nécessité d'une mastication extrêmement efficace. Certains compétiteurs s'appuient sur une méthode bien rodée, en réalisant des petites encoches sur le hot-dog, afin de lui conférer suffisamment d'élasticité et de le descendre rapidement dans l'œsophage. Ces bêtes de compét' s'entraînent des heures pour identifier la taille de morse idéale, afin de maximiser la vitesse de déglutition et de minimiser le risque d'étouffement.

D'autres préfèrent y aller à la sauvage, en écrasant la viande avec les muscles de la mâchoire. C'est la méthode prônée par Joey Chestnut, qui a notamment conçu un engin d'entraînement personnalisé lui permettant de soulever des poids avec sa mâchoire. On ne le surnomme pas «Jaws» pour rien.

Des astuces

Enfin, il y a des «trucs». Les candidats sont généralement autorisés à tremper leurs aliments dans du liquide, afin de les engloutir plus facilement et de d'hydrater sans avoir à boire de l'eau. Histoire de ne pas gonfler inutilement l'estomac.

Là encore, à chacun sa préférence: eau aromatisée à la banane ou à la fraise pour les uns, eau ordinaire chauffée à la température d'un bain pour les autres.

Enfin, il faut absolument continuer à bouger durant toute la durée de la compétition: sautiller, se tortiller ou se balancer en avant, pour continuer d'ingurgiter des aliments en continu. Un peu comme une oie gavée. Si si.

Le mental

Enfin, une ultime condition sine qua non à cette compétition de l'horreur est évidente: avoir un seuil de résistance à la douleur. Personne n'a dit que s'enfiler de force plus de 4 kilos de hot-dogs dans le gosier en l'espace de quelques minutes est une partie de plaisir.

«Ce que vous ressentez, c'est une sensation d'oppression et des rots qui essaient de monter. Vous devez essayer soit de les empêcher de sortir, soit de faire sortir les rots pour qu'ils ne ressemblent pas à des vomissements», décrit le champion en titre, Joey Chestnut.

«Idéalement, il faut ignorer complètement le sentiment de satiété» Joey Chestnut,

Sans oublier qu'aucun entraînement ne peut parer à l'inconfort physique, qui survient juste après le concours. On vous laisse imaginer, nous n'en dirons pas plus. Sur ce, joyeux 4 juillet, et God bless America.