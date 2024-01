Les rumeurs vont bon train sur la manière dont Donald Trump se serait délesté de quelques kilos au cours des dernières semaines. watson

Melania Trump a privé Donald de son péché mignon

Prenez une photo récente de Donald Trump et regardez bien. Plissez les yeux. Vous ne remarquez rien? Vraiment? Rien de rien? Allez, un petit effort! Il semblerait que l'ancien président ait perdu du poids. Une remise en forme qu'on ne doit à nulle autre que son épouse, selon des proches.

«La beauté se trouve dans les yeux de celui qui la regarde», a écrit un jour Oscar Wilde. Il faut croire que Melania Trump n'est pas adepte de littérature. Ni du courant «body positive». Ou, plus prosaïquement, que l'ancienne première dame n'a pas tellement apprécié ce qu'elle avait sous les yeux l'été dernier, en train de se dorer la pilule au bord de la piscine de Mar-a-Lago. Une chose est sûre: depuis quelques semaines, Donald Trump affiche une silhouette amincie.

Enfin, difficile d'en juger sous le costume, mais on va croire les initiés sur parole. Image: The Washington Post

Selon un proche du clan auprès de Page Six, le milliardaire de 77 ans se serait carrément délesté d'une «dizaine de kilos». Il n'en fallait pas plus pour nourrir les ragots de la bonne société de Palm Beach. Comment Trump, qu'on sait peu porté sur les légumes verts et la pratique sportive, est-il parvenu à s'affiner? A-t-il vraiment délaissé la voiturette de golf pour la course à pied? N'aurait-il pas eu recours, «comme apparemment tous les grands noms d’Hollywood, y compris Oprah Winfrey» (dixit Page Six), à Ozempic, Wegovy ou un quelconque médicament amaigrissant? «Pure spéculation!» rejette la source du tabloïd.

«Il fait beaucoup de sport. Il a l'air en forme!» Un proche

La méthode Melania

Selon l'informateur, Donald Trump s'est astreint à des méthodes beaucoup plus classiques et éprouvées que la prise d'une pilule miracle: se tenir à l'écart du buffet de son club de Floride. «Les gens du club disent qu'il mange plus sainement et se sert moins souvent au buffet», explique l'observateur.

«On attribue à Melania ses meilleures habitudes alimentaires. On ne voit plus Trump se goinfrer de coupes de sundae ou de gâteaux au chocolat, recouverts de deux boules de glace à la vanille» Un initié de Mar-a-Lago, à Page Six.

Un sacrifice de taille, quand on connait l'amour invétéré de Donald Trump pour son gâteau préféré et les deux indispensables boules de glaces assorties. La légende raconte qu'à la Maison-Blanche, le 45e président avait droit à une double ration rien que pour lui, quand le reste de la tablée devait se contenter d'une seule boule. A l'époque, on ne compte plus les recommandations des médecins pour qu'il y aille molo sur les burgers et augmente son quota d'activité physique.

Un sujet de rumeurs depuis des années

Sauf que les traitements de faveur présidentiels, c'est fini. Sacré Melania. On ne doutait pas de l'influence de l'ex-première dame et mannequin de son état pour agir là où ça fait mal.

Toujours compter sur Melania quand il s'agit de reprendre son Donald en main. Getty Images North America

Fin août, la moitié de la planète se gaussait encore des quelque «98 kilos» spécifiés par son mari dans des documents judiciaires, au moment de la prise de son célèbre mugshot. La plupart des internautes misaient plutôt sur un bon «125 kilos».

Mais il faut croire que le régime mélanien a porté ses fruits. En novembre, Donald Trump pouvait afficher avec fierté un rapport élogieux rédigé par son médecin personnel sur son état de santé. «Je suis heureux d'annoncer que la santé globale du président Trump est excellente», écrivait le Dr Bruce Aronwald. Sans manquer d'ajouter:

«Monsieur Trump a réduit son poids grâce à une meilleure alimentation et la poursuite d'une activité physique quotidienne, tout en maintenant un programme rigoureux» Le Dr Bruce Aronwald, dans son rapport.

Décidément, rien de tel que le regard impitoyable de sa moitié quand il s'agit de se motiver pour sortir du lit et foncer à la salle de sport.